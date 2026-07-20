Wall Street termine dans le rouge, opte pour la prudence

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé lundi en petite baisse une séance marquée par des remous géopolitiques et une remontée des taux obligataires, à l'approche d'une nouvelle vague de résultats d'entreprises.

Le Dow Jones a perdu 0,59%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique a reculé de 0,05% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,19%.

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