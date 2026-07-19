Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Capture d'écran réalisée le 18 juillet 2026 à partir d'une vidéo diffusée le 17 juillet par le Commandement central américain (CENTCOM), montrant, selon l'armée américaine, une nouvelle vague de frappes de précision contre des sites militaires stratégiques iraniens. ( US Central Command (CENTCOM) / - )

Voici les derniers développements liés à la guerre au Moyen-Orient, où les hostilités ont repris depuis le 7 juillet entre l'Iran et les Etats-Unis.

. Militaires américains tués en Jordanie

L'armée américaine a annoncé samedi la mort de deux militaires américains et la disparition d'un troisième lors des frappes iraniennes en Jordanie. Selon le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l'incident s'est produit vendredi alors que les forces américaines et leurs alliés "se défendaient contre des attaques de missiles et de drones iraniens".

. Frappes américaines de représailles

Les Etats-Unis ont lancé dans la nuit de samedi à dimanche une nouvelle série de bombardements contre l'Iran, disant vouloir "punir" la mort de ces deux militaires.

"Ces frappes visent à réduire davantage la capacité de l'Iran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz et à punir rapidement les forces du Corps des gardiens de la Révolution islamique qui ont lancé des attaques contre des militaires américains en Jordanie la nuit dernière", a expliqué le Commandement américain pour le Moyen-Orient sur X.

Il s'agit de la huitième nuit consécutive de frappes sur le pays.

. Le guide suprême iranien menace Washington

Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a menacé samedi d'infliger des "leçons inoubliables" aux Etats-Unis après la reprise des frappes contre l'Iran, qui prouvent selon lui que la signature de Donald Trump est "sans valeur".

. Les pays du Golfe qualifient de "crimes de guerre" les attaques iraniennes d'infrastructures civiles

Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG) a condamné samedi les attaques iraniennes contre des infrastructures civiles de Bahreïn, de Jordanie et du Koweït, les qualifiant de "crimes de guerre".

. Blessés et des dégâts sur un site pétrolier au Koweït

La compagnie pétrolière nationale du Koweït a fait état de blessés et de dégâts après une attaque iranienne visant une installation pétrolière, selon l'agence de presse officielle KUNA.

"Un site vital de l'industrie pétrolière a été visé par des attaques iraniennes brutales répétées, qui ont fait plusieurs blessés et causé d'importants dégâts matériels", a indiqué la Kuwait Petroleum Corporation, citée par KUNA, précisant que le site avait été évacué et que les blessés avaient reçu des soins.

. Koweït: une 2e centrale électrique et de dessalement attaquée par l'Iran

Le Koweït a annoncé samedi qu'une deuxième centrale électrique et de dessalement d'eau avait été attaquée par l'Iran, provoquant un incendie et la mise à l'arrêt de plusieurs unités de production, au lendemain d'une attaque similaire contre une autre centrale ayant également causé des dégâts.

. Bahreïn dit avoir repoussé une nouvelle vague d'attaques iraniennes

Un remorqueur guide un navire au terminal à conteneurs de Khor Fakkan, dans l'émirat de Charjah, aux Emirats arabes unis, le long du golfe d'Oman, le 14 juillet 2026 ( AFP / - )

L'armée bahreïnie a annoncé que ses défenses aériennes avaient intercepté plusieurs nouvelles attaques iraniennes, un journaliste de l'AFP à Manama ayant entendu plusieurs explosions samedi dans la matinée après le déclenchement des sirènes d'alerte.