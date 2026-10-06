Les réserves de pétrole et de carburant s'amenuisent alors que le conflit au Moyen-Orient se poursuit, déclare le directeur général de Chevron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations issues du paragraphe 3)

“Le système énergétique est aujourd’hui plus fragile qu’au début de la guerre entre les États-Unis et Israël, tandis que le seuil minimal du prix du pétrole augmente progressivement”, a déclaré mardi Mike Wirth, directeur général de Chevron, alors que les réserves de sécurité pour l’approvisionnement en pétrole et en carburant s’amenuisent.

Alors que le conflit entre dans son huitième mois, les fondamentaux sous-jacents du marché du pétrole et du gaz se resserrent, a déclaré M. Wirth lors de l’Energy Intelligence Forum à Londres.

Il a ajouté que le prix à l’arrivée du pétrole physique en Asie est actuellement plus proche de 150 dollars le baril que de 100 dollars, niveau auquel se négocient les contrats à terme sur le Brent LCOc1 .

Outre la forte hausse des prix physiques du brut, le monde a été confronté ces derniers mois à un resserrement croissant des marchés des produits raffinés, ce qui a poussé les prix des principaux carburants, tels que l’essence et le diesel, bien au-delà de ceux du brut à partir duquel ils sont fabriqués.

Cette situation a poussé les gouvernements à envisager des mesures visant à protéger les consommateurs et l’industrie contre la flambée des coûts des carburants, notamment la mise en œuvre d’une libération de 100 millions de barils de brut et de diesel provenant des réserves stratégiques, décidée par le G7 la semaine dernière, alors que les États-Unis menaçaient d’interdire les exportations.

“Restreindre l’offre, ce qu’entraînerait une interdiction d’exportation… limite les approvisionnements à un moment où le monde en a besoin. Les États-Unis ne sont pas indépendants des marchés mondiaux”, a déclaré M. Wirth, ajoutant qu’une interdiction sur le diesel pourrait ne pas avoir l’effet escompté d’aider les consommateurs américains, alors que les élections de mi-mandat sont au centre de l’attention.