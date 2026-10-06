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Nike est en train de céder à la résignation, s'inquiète Berenberg
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 17:37

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nike chaussures (crédit photo : Unsplash / Revolt )

nike chaussures (crédit photo : Unsplash / Revolt )

Berenberg a dégradé mardi sa recommandation sur le titre Nike de "conserver" à "vendre", avec un objectif de cours ramené de 49 à 27,5 dollars, estimant que le groupe américain semble désormais s'être résigné à la dégradation de son positionnement sur le marché des chaussures et des vêtements de sport.

Dans une note intitulée "Retour au point de départ", la banque allemande fait valoir que les ventes du groupe basé à Beaverton (Oregon) restent certes plutôt solides dans les catégories spécialisées, mais que son activité dans la mode et le sportswear, deux segments moins différenciés, n'arrive pas à stopper son hémorragie, l'obligeant à se recentrer sur de plus petits segments de niche.

"De notre point de vue, cela trahit le constat que la structure du marché s'est désormais irrémédiablement retournée contre Nike", déplore l'établissement germanique.

Pour ne rien arranger, Berenberg indique s'attendre à des ventes toujours sous pression jusqu'à l'exercice 2027/2028, sans compter la démotivation apparente affichée par l'équipe de management et l'absence d'effets tirés du plan de restructuration Pace d'ici à 2028/2029.

A la Bourse de New York, l'action Nike progressait malgré tout de 1,5% à 34,4 dollars mardi dans les premiers échanges. Le titre a cependant perdu 10% sur le mois écoulé et essuie des pertes de plus de 45% depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2026 à 17:37:00.

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