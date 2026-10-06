Canada: l'excédent commercial bondit en août

L'excédent commercial du Canada a fortement bondi en août, a annoncé mardi l'institut de statistiques, sous l'effet de l'accroissement des exportations vers les États-Unis avant l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane fin août.

( AFP / ANDREJ IVANOV )

Cet excédent est passé de 787 millions de dollars canadiens en juillet (491 millions d'euros) à 4,2 milliards de dollars canadiens (2,62 milliards d'euros) en août. Il s'agit du sixième surplus commercial mensuel consécutif.

Ce bond s'explique principalement par la forte hausse des exportations vers les États-Unis qui ont augmenté de 8,1% en août.

Sous l'effet de cette hausse, l'excédent commercial du Canada à l'égard des États-Unis a presque doublé à 11,2 milliards de dollars en août (près de 7 milliards d'euros). "Il s'agit du changement positif mensuel le plus important jamais enregistré dans la balance commerciale du Canada avec les États-Unis", a précisé dans son communiqué Statistique Canada.

L'annonce, en juillet, par le président américain Donald Trump de l'imposition de nouveaux droits de douane, entrés en vigueur le 22 août après la rupture des négociations commerciales par le Premier ministre canadien Mark Carney, a encouragé les exportateurs à accélérer leurs livraisons vers les États-Unis.

Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont toutefois diminué de 8,5% en août après une augmentation "inégalée" de 8,2% en juillet, selon Statistique Canada.

"Les perspectives commerciales restent incertaines", a estimé l'économiste de la banque TD Marc Ercolao, notamment du fait de la "récente escalade des tensions bilatérales" avec les États-Unis.

Ottawa a riposté aux surtaxes américaines en imposant début septembre des droits de douane dont le montant correspond au "dollar près" à celui des mesures américaines.

Pour l'heure, une reprise des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis n'est pas prévue.

"La balance commerciale risque de se détériorer" tandis que les "exportations resteront sous pression au quatrième trimestre, à moins d'un accord commercial avec les États-Unis", analyse l'économiste de la banque CIBC, Katherine Judge.