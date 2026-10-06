Les cours du pétrole reculent de près de 2% alors que les inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient s'atténuent

Le Brent est en passe d'enregistrer sa plus faible clôture depuis le 8 septembre. (crédit : Adobe stock)

Les cours du pétrole ont chuté de près de 2 % mardi, les craintes liées à l'offre s'étant apaisées grâce à l'augmentation des exportations de brut du Moyen-Orient et à un accord conclu par les pays du G7 visant à libérer des stocks d'urgence de diesel et de brut.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 1,84 dollar, soit 1,8 %, à 98,48 dollars le baril à 10 h 30 EDT (14 h 30 GMT), tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a reculé de 1,42 dollar, soit 1,6%, à 88,01 dollars.

Ces évolutions placent le Brent en passe d'enregistrer sa plus faible clôture depuis le 8 septembre et le WTI en passe d'enregistrer sa plus faible clôture depuis le 31 août.

“Le prix du Brent, référence mondiale du brut, peine une nouvelle fois à se maintenir autour des 100 dollars le baril, les raisons qui justifiaient qu'il s'échange bien au-delà de la barre psychologique des trois chiffres s'estompant… Pour l'instant, la perspective d'un afflux accru de brut a tempéré l'engouement pour les prix”, a déclaré John Evans, analyste chez le courtier pétrolier PVM.

Environ 12 millions de barils par jour de pétrole brut et 2 millions de barils par jour de produits raffinés — des volumes nécessaires pour atténuer la pression sur les prix — ont quitté le Moyen-Orient à bord de pétroliers au cours des 7 à 10 derniers jours, a déclaré mardi le directeur général du géant du négoce de matières premières Vitol, .

Le ministre saoudien de l'Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman , a déclaré mardi que le volume de pétrole acheminé par l'oléoduc Est-Ouest, qui dessert le centre d'exportation de Yanbu, sur la mer Rouge, avait atteint 5,8 millions de barils mardi matin.

La baisse des cours du pétrole a toutefois été limitée par la crainte de nouvelles perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

Les aéroports saoudiens de Jazan et de Najran ont été la cible de deux attaques lundi soir, blessant trois personnes et causant des dégâts limités, a indiqué l'autorité saoudienne de l'aviation, alors que les hostilités entre le royaume et les Houthis yéménites soutenus par l'Iran s'intensifiaient.

Ces attaques ont eu lieu alors que les forces gouvernementales yéménites, soutenues par l'Arabie saoudite, menaient une offensive majeure pour reprendre des territoires aux Houthis après des semaines d'avancées des rebelles, Riyad intensifiant ses frappes aériennes pour soutenir cette campagne.

LES STOCKS DE PÉTROLE DANS LE MONDE

L'Agence internationale de l'énergie se réunira la semaine prochaine pour définir les modalités d'une libération de stocks de diesel, alors que la confusion règne sur les marchés quant au nombre de barils que l'Europe et les États-Unis prévoient de mettre à disposition pour faire face aux pénuries et aux prix record, ont indiqué des sources.

Sous la pression du président américain Donald Trump, les grandes économies du Groupe des Sept ont convenu vendredi de libérer 100 millions de barils de diesel et de pétrole brut provenant de leurs réserves d'urgence et se sont engagées à s'abstenir d'imposer des restrictions à l'exportation d'énergie .

Le G7 n'a toutefois pas fourni de ventilation des volumes de brut, de diesel et d'autres produits devant être mis sur le marché, ni précisé quels pays y participeraient.

Aux États-Unis, le marché pétrolier attendait quant à lui les rapports hebdomadaires sur les stocks publiés mardi par l'American Petroleum Institute et mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Les analystes estimaient que les entreprises énergétiques avaient ajouté 1,8 million de barils de brut aux stocks américains au cours de la semaine s'achevant le 2 octobre.

Si ces chiffres s'avèrent exacts, ce serait la première fois depuis août que les stocks de brut augmenteraient pendant trois semaines consécutives; à titre de comparaison, on notait une hausse de 3,7 millions de barils au cours de la même semaine l'année dernière et une augmentation moyenne de 1,7 million de barils au cours des cinq dernières années (2021 à 2025). EIA/S

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))