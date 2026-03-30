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Les raffineries de pétrole israéliennes confirment l'attaque par missile d'un réservoir de distillats à Haïfa
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les raffineries de pétrole israéliennes ORL.TA ont confirmé lundi qu'un missile avait touché un réservoir de distillats dans la ville de Haïfa, dans le nord du pays, sans causer de dégâts matériels.

L'attaque n'a fait aucune victime.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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