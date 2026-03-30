Les raffineries de pétrole israéliennes confirment l'attaque par missile d'un réservoir de distillats à Haïfa

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Les raffineries de pétrole israéliennes ORL.TA ont confirmé lundi qu'un missile avait touché un réservoir de distillats dans la ville de Haïfa, dans le nord du pays, sans causer de dégâts matériels.

L'attaque n'a fait aucune victime.