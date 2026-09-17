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Les prix mondiaux du GNL pourraient connaître une forte hausse cet hiver en raison du faible niveau des stocks de gaz en Europe
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 07:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Equinor prévoit que les stocks de gaz de l'UE atteindront 75 % d'ici le 1er novembre

* L'Asie va rivaliser avec l'Europe pour s'approvisionner aux États-Unis pendant la vague de froid

* Les prix spot du GNL pourraient grimper jusqu’à 40 dollars/MMBtu, selon Woodmac

par Florence Tan, Emily Chow et Helen Clark

Les prix mondiaux du GNL pourraient s'envoler cet hiver, alors que l'Europe affiche ses stocks les plus bas depuis des années et que les acheteurs d'Asie du Nord sont confrontés à une concurrence accrue, le détroit d'Ormuz restant fermé, ont déclaré des dirigeants lors d'une conférence sectorielle cette semaine.

L’Europe abordera cet hiver dans une situation plus vulnérable que d’habitude, avec des niveaux de stockage inférieurs à ceux de l’année dernière, ont déclaré des dirigeants et des analystes du secteur lors du salon Gastech à Bangkok.

Parallèlement, la guerre contre l’Iran a empêché le Qatar et les Émirats arabes unis d’acheminer du gaz naturel liquéfié via le détroit d’Ormuz, entraînant une perte de 36 millions de tonnes métriques d’approvisionnement cette année, selon Shell SHEL.L .

« À l’heure actuelle, en Europe, nos stocks se situent à un niveau historiquement bas à l’approche de la fin de l’automne », a déclaré Cédric Cremers, président de la division Gaz intégré chez Shell.

Les stocks de gaz naturel de l’Union européenne sont actuellement remplis à 67 %, un niveau historiquement bas pour cette période de l’année et bien en deçà de l’objectif de l’UE, qui vise un taux de stockage de 80 % de la capacité d’ici décembre. Des dirigeants du géant norvégien Equinor EQNR.OL ont indiqué que les stocks de gaz pourraient atteindre 75 % de leur capacité d’ici le 1er novembre.

Contrairement à la crise ukrainienne de 2022, les pays européens ne se sont pas précipités pour constituer des stocks pendant l’été afin de répondre à la demande hivernale, en raison d’un manque d’incitations financières sur un marché en backwardation, où les prix au comptant sont plus élevés que ceux des mois à venir.

« Malheureusement, il nous semble que l’Europe se trouve dans une situation très difficile à l’approche de cet hiver », a déclaré Anatol Feygin, directeur commercial de Cheniere Energy

LNG.N .

« Ce n’est un secret pour personne que les niveaux des stocks sont bas. Le prix au comptant dépendra de l’évolution des conditions météorologiques. »

La société énergétique publique allemande SEFE a déclaré mercredi qu’elle avait déjà commencé à augmenter ses niveaux de stockage de gaz naturel alors que l’Europe aborde l’hiver avec les stocks les plus bas depuis des années.

LES PRIX POURRAIENT AUGMENTER D’UN TIERS

Les prix au comptant en Asie cette année LNG-AS ont déjà presque triplé pour atteindre près de 30 dollars par million d’unités thermiques britanniques (mmBtu), ce qui freine la demande , ont indiqué des dirigeants du secteur, contre environ 10 dollars/mmBtu avant la guerre.

« Le risque est grand si l’hiver est rigoureux, car les réserves disponibles sont très faibles, ce qui mettra véritablement le marché à l’épreuve », a déclaré Simon Flowers, président du cabinet de conseil Wood Mackenzie.

Si l’hiver est plus froid que la normale, les prix pourraient atteindre 40 dollars par million de BTU, soit l’équivalent d’environ 240 dollars le baril de Brent, a précisé M. Flowers, ajoutant que des prix aussi élevés entraîneraient probablement une certaine contraction de la demande.

« S'il s'avère que l'hiver est doux… les prix resteront élevés, mais ils ne devraient pas dépasser de beaucoup leur niveau actuel », a-t-il déclaré, soulignant qu'avec l'escalade de la guerre en Iran et l'élargissement de la guerre , le détroit d'Ormuz restera probablement soumis à des contraintes jusqu'à la fin de l'année.

Helle Ostergaard Kristiansen, vice-présidente senior chargée du marketing et de l’approvisionnement chez Equinor, a déclaré à Reuters qu’un hiver rigoureux en Europe et en Asie, associé à la poursuite des perturbations des livraisons de GNL via le détroit d’Ormuz, signifierait que les acheteurs européens devraient probablement entrer en concurrence avec l’Asie pour s’approvisionner aux États-Unis.

Le voyage de 45 jours entre les États-Unis et l’Asie du Nord pourrait toutefois constituer un défi pour les acheteurs asiatiques cherchant à déployer rapidement leurs navires afin de répondre à la demande, a déclaré Andrew Barry, vice-président d’ExxonMobil XOM.N chargé du marketing mondial du GNL.

« Cet hiver risque assurément d’être difficile », a déclaré M. Barry.

M. Cremers, de Shell, a quant à lui déclaré: « Nous pouvons tous espérer un hiver doux. Mais je pense que, selon toute vraisemblance, au vu de ce que nous avons observé ces dernières années, les besoins de reconstitution des stocks seront plus importants à l'approche de l'hiver, et sans aucun doute par la suite également. »

Guerre en Iran
Environnement

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