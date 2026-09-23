Trump va recevoir Xi avec une pompe exceptionnelle

La Maison Blanche avant la visite du président chinois Xi Jinping, à Washington, le 23 septembre 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Un président américain ne se déplace presque jamais pour accueillir un dirigeant étranger à l'aéroport. Mais Donald Trump le fera mercredi pour Xi Jinping, illustrant la volonté de Washington de prolonger la fragile trêve commerciale et diplomatique avec Pékin.

Le républicain de 80 ans sera à 18h00 locales (22h00 GMT) à la base aérienne Andrews, près de Washington, pour recevoir son homologue chinois à sa descente d'avion.

D'ordinaire, les chefs d'Etat étrangers sont accueillis sur le tarmac par des responsables d'un rang inférieur et ne rencontrent le président américain qu'à leur arrivée à la Maison Blanche.

Des membres de la garde d'honneur de l'armée américaine portent les drapeaux des États-Unis et de la Chine lors d'une répétition avant la visite du président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche, le 19 septembre 2026 à Washington ( AFP / Oliver Contreras )

Mais Donald Trump bouscule le protocole pour un dirigeant avec lequel il assure avoir des affinités particulières, là où Xi Jinping aborde leur relation avec plus de pragmatisme, selon Judith Shapiro, spécialiste de la Chine à l'American University.

Le président chinois "considère que l'ascension de la Chine tout comme le déclin des Etats-Unis sont inévitables", et que par conséquent la relation bilatérale doit être "gérée avec la plus grande délicatesse" pour éviter un affrontement ouvert, selon elle.

Le dirigeant chinois, qui voyage avec son épouse Peng Liyuan, n'est pas accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise, a appris l'AFP auprès d'une source américaine proche du dossier.

Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng arrive pour une réunion avec le ministre américain des Finances Scott Bessent, le 20 septembre 2026 à New York ( AFP / kena betancur )

Les fastes prévus, dont un survol de la Maison Blanche par des avions militaires, ont suscité une rare critique d'un élu républicain de haut rang.

"Dictateur brutal"

"Notre commandant en chef devrait garder à l'esprit que son invité est un dictateur brutal (...) dont l'arsenal militaire massif est dirigé directement contre les Etats-Unis", a déclaré le sénateur Roger Wicker.

L'élu "a tort. Le président fait ce qui soutient le mieux nos intérêts", a répliqué une porte-parole de la Maison Blanche, Taylor Rogers. Donald Trump lui-même a été "reçu en grande pompe" en Chine en mai, a-t-elle aussi dit dans un entretien avec le média Spectrum News.

En matière de résultats concrets de cette visite, qui s'achèvera vendredi, les experts interrogés par l'AFP attendent surtout une prolongation de la trêve commerciale en vigueur entre les deux superpuissances depuis octobre 2025.

Graphique sur la performance générale de modèles IA majeurs depuis 2023 selon un score composite, l'Epoch Capabilities Index, élaboré par l'institut de recherche Epoch AI ( AFP / Sophie RAMIS )

Ils ne prévoient en revanche pas de percée sur d'autres dossiers épineux, dont l'intelligence artificielle ou l'accès aux terres rares chinoises, ni de coups d'éclat sur les questions diplomatiques sensibles, dont le soutien militaire américain à Taïwan et l'alliance de Pékin avec l'Iran.

Donald Trump espère sans doute reléguer un temps au second plan ses grandes difficultés politiques, tout en satisfaisant son goût du faste protocolaire.

Le président républicain, en chute dans les sondages à cause du coût de la vie, risque de perdre le contrôle du Congrès après des législatives en novembre.

Jeudi sera le temps fort de la visite, avec une cérémonie d'accueil militaire à la Maison Blanche, accompagnée de coups de canon et du survol d'un bombardier B-2 flanqué de jets F-22 Raptors, ainsi qu'un dîner de gala auquel assisteront les grands noms de la tech américaine, dont les patrons d'OpenAI Sam Altman et de Nvidia Jensen Huang, ou encore Elon Musk (Tesla, SpaceX, X).

Louanges de Musk

Ce dernier a jugé dans un entretien avec la télévision chinoise que Xi Jinping était "un grand dirigeant. Sous sa gouverne, la Chine a énormément prospéré."

Il n'est pas prévu pour l'heure de conférence de presse commune, comme c'est souvent le cas pour les visites d'Etat.

Vendredi, Donald Trump et son épouse Melania Trump recevront leurs invités pour un thé à la Maison Blanche puis visiteront avec eux les Archives nationales à Washington.

Le président chinois Xi Jinping (d) et le président américain Donald Trump lors d'une cérémonie d'accueil au Grand Palais du Peuple à Pékin, le 14 mai 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Il s'agira de la première visite de Xi Jinping à la Maison Blanche depuis plus de dix ans, et de sa troisième rencontre avec Donald Trump depuis que ce dernier est revenu au pouvoir. Deux autres pourraient suivre avant la fin de l'année, lors du sommet de l'APEC en Chine et du G20 en Floride.

Ces multiples entrevues et la volonté partagée de désescalade ne font pas disparaître les réalités stratégiques.

Entre janvier et août 2026, la Chine a continué à accumuler un excédent commercial de près de 200 milliards de dollars avec les Etats-Unis, 14 milliards de plus qu'en 2025 à la même époque, selon les données chinoises.