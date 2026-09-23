Ukraine: sept morts dans des frappes russes, pas de "pause" dans la guerre, selon Lavrov

Des secouristes s'efforcent d'éteindre un incendie dans un immeuble de bureaux après une attaque aérienne à Kiev, le 23 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Andrii KHODKOV )

Au moins sept personnes ont été tuées mercredi dans des frappes russes en Ukraine, visant notamment des infrastructures, la Russie réaffirmant de son côté son intention de "pas faire de pause" dans la guerre.

"Nous n'allons pas faire de pause dans notre opération militaire spéciale", l'expression utilisée par Moscou pour qualifier le conflit, a déclaré mercredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov au Conseil de sécurité de l'ONU.

"L'Europe veut obtenir une pause, pour l'utiliser pour approvisionner en armes" l'Ukraine, a-t-il ajouté. La veille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était dit "prêt" à un moratoire sur les frappes contre les sites énergétiques si Moscou faisait de même.

La capitale ukrainienne, qui compte environ 3 millions d'habitants, est depuis plusieurs jours la cible d'attaques de drones particulièrement intenses, dans un contexte de nette intensification des frappes à longue portée des deux côtés du front.

Mercredi, au moins deux personnes ont été tuées à Kiev et 43 autres blessées dans des bombardements qui ont endommagé notamment une station-service, un centre d'affaires et des magasins, d'après les autorités municipales.

Le directeur des chemins de fer ukrainiens, Oleksandre Pertsovsky, a indiqué que le réseau ferroviaire de Kiev était "sous le feu", et a appelé les passagers utilisant la gare centrale, très fréquentée, à faire preuve d'une vigilance "maximale".

Des explosions ont retenti pendant la nuit et dans la journée avec des panaches de fumée visibles dans plusieurs quartiers de la ville.

Dans la région méridionale d'Odessa, une frappe russe a touché un cargo battant pavillon d'Antigua-et-Barbuda et tué son capitaine ukrainien, a rapporté le gouverneur Oleg Kiper.

De la fumée au-dessus des immeubles à Kiev, après une attaque aérienne, le 23 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Eugene KOTENKO )

Cette attaque a aussi visé des entrepôts utilisés notamment pour stocker des médicaments et des produits alimentaires, a-t-il affirmé sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a pour sa part affirmé avoir frappé un vraquier qui acheminait vers le port d'Odessa "des cargaisons à usage militaire", ainsi qu'un entrepôt de composants pour drones dans une localité de la région.

A Oleksandrivka, dans la région orientale de Donetsk où se déroulent l'essentiel des combats, quatre personnes ont été tuées et quatre blessées dans une frappe ayant touché un immeuble résidentiel, selon le délégué ukrainien aux droits humains Dmytro Lubinets.

"Paralyser l'économie"

Le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie de chercher à "paralyser l'économie et détruire la vie des gens", plus de quatre ans et demi après le début de l'invasion russe du pays.

Des pompiers éteignent un incendie dans un bâtiment endommagé par une attaque de drone à Kiev, le 23 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Genya SAVILOV )

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, a également accusé mercredi Moscou de prendre pour cible "les principaux centres de données ukrainiens" et de "chercher à perturber la circulation de l'information".

Mercredi, environ 100.000 foyers ont rencontré des problèmes d'accès à l'internet en raison des frappes russes, selon Kiev.

L'Ukraine a elle-même intensifié ses frappes en Russie, visant notamment à répétition ces derniers mois des raffineries et dépôts de pétrole, des entrepôts des géants de l'e-commerce Wildberries et Ozon, ainsi que des cargos opérant depuis les ports russes en mer Noire.

Dimanche, au dernier jour d'élections législatives en Russie, l'Ukraine avait lancé plus de 1.600 drones et missiles sur le pays, suscitant la promesse d'une riposte de la part des autorités russes.

Des habitants dans un abri lors d'une attaque aérienne à Kiev, le 23 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Genya Savilov )

Les attaques russes ciblent des entrepôts, navires, usines et stations-essence et ont mis à l'arrêt en grande partie le secteur métallurgique de l'Ukraine et ses exportations agricoles, infligeant d'importantes pertes économiques au moment où Kiev doit faire face à un déficit budgétaire qualifié d'"astronomique" par M. Zelensky.

Le budget ukrainien pour l'année 2027, adopté la semaine dernière par le gouvernement, prévoit un besoin de financement extérieur de 45,8 milliards d'euros et des dépenses militaires à un niveau record.

Au moins 226 navires civils et commerciaux ont été touchés en mer Noire depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, dont la plupart cette année selon la Chambre turque de commerce maritime Imeak.

Ces attaques en mer Noire ont été jugées "inacceptables" mardi par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Au moins 45 bâtiments de marine marchande ont été attaqués ces 12 derniers mois dans des zones de mer Noire qui n'étaient auparavant pas répertoriées comme étant exposées au conflit entre la Russie et l'Ukraine, a indiqué mercredi la société spécialisée Ambrey.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a pressé mercredi Moscou et Kiev de cesser leurs frappes réciproques sur les infrastructures énergétiques, alors que Donald Trump a reproché ces dernières semaines à Volodymyr Zelensky d'aggraver la pénurie mondiale de diesel en visant les raffineries russes.