LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Vicor, Equifax, American Electric Power

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8
Wall Street s'apprêtait à ouvrir en baisse mardi, sous la pression d'un nouveau fléchissement des valeurs liées à l'IA et d'un rebond des cours du pétrole, tandis que les investisseurs se préparaient à la publication cette semaine des résultats financiers majeurs des entreprises. .N
** 3M Co MMM.N :
BUZZ - Devrait afficher un chiffre d'affaires et un BPA en hausse lors de la publication de ses résultats mardi
nL6N46515Y
** Rapport Therapeutics Inc RAPP.O :
BUZZ - Le titre s'envole après le succès d'un essai clinique de phase intermédiaire sur un médicament contre la manie bipolaire nL4N4660NH
** Northrop Grumman Corp NOC.N :
BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une forte demande dans le secteur de la défense nL4N4660NB
** Nebius Group NV NBIS.O :
** CoreWeave Inc CRWV.O :
** IREN Ltd IREN.O :
** Roundhill Neocloud ETF NCLD.O :
BUZZ - Les entreprises américaines du secteur du "neocloud" reculent après un bref rebond lundi nL6N4660MU
** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :
BUZZ - En hausse après l'annonce par le FT de la prise de participation de Starboard nL6N4660PB
** Hasbro Inc HAS.O :
BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice récurrent [nL6N4660OK
** GE Aerospace Inc GE.N :
BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 [nL4N4660RL
** Halliburton Co HAL.N :
BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au troisième trimestre nL4N4660SS
** RTX Corp RTX.N :
BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels nL4N4660T5
** ExxonMobil Corp XOM.N :
** Chevron Corp CVX.N :
** Occidental Petroleum Corp OXY.N :
** ConocoPhillips COP.N :
BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que le pétrole rebondit sur fond de tensions dans le Golfe
nL4N4660VS
** Venture Global Inc VG.N :
BUZZ - En hausse alors que Wells Fargo se montre optimiste quant à la stratégie de l'entreprise en matière de centres de données dédiés à l'IA nL6N4660SQ
** Kroger Co KR.N :
BUZZ - En hausse après avoir dévoilé ses objectifs à long terme avant la journée des investisseurs nL6N4660SK
** Deep Fission Inc FISN.O :
BUZZ - En hausse grâce à un contrat d'approvisionnement en électricité portant sur un projet pouvant atteindre 150 MW
nL6N4660SO
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :
** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :
BUZZ - Les valeurs minières aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement nL4N4660XK
** Vicor Corp VICR.O :
BUZZ - En hausse grâce à un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes et à une forte croissance du carnet de commandes nL6N4660SN
** General Motors Co GM.N :
BUZZ - En baisse après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations nL4N4660V5
** BlackRock Inc BLK.N :
BUZZ - TD Cowen relève la recommandation sur BlackRock à "acheter" en raison d'un fort potentiel de croissance des bénéfices nL6N4660K6
** Equifax Inc EFX.N :
BUZZ - Hausse après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL6N4660ST
** Genuine Parts Co GPC.N :
BUZZ - Recul après la révision à la baisse de la fourchette haute des prévisions de bénéfices annuels nL4N4660YX
** Alvotech SA ALVO.O :
BUZZ - Bond de l'action suite à l'autorisation par la FDA du procédé de fabrication d'un biosimilaire nL6N4660RW
** American Electric Power Company Inc AEP.O :
BUZZ - En hausse alors que BTIG adopte une position optimiste nL4N46610K
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