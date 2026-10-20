LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Vicor, Equifax, American Electric Power

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Wall Street s'apprêtait à ouvrir en baisse mardi, sous la pression d'un nouveau fléchissement des valeurs liées à l'IA et d'un rebond des cours du pétrole, tandis que les investisseurs se préparaient à la publication cette semaine des résultats financiers majeurs des entreprises. .N

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Devrait afficher un chiffre d'affaires et un BPA en hausse lors de la publication de ses résultats mardi

nL6N46515Y

** Rapport Therapeutics Inc RAPP.O :

BUZZ - Le titre s'envole après le succès d'un essai clinique de phase intermédiaire sur un médicament contre la manie bipolaire nL4N4660NH

** Northrop Grumman Corp NOC.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une forte demande dans le secteur de la défense nL4N4660NB

** Nebius Group NV NBIS.O :

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** IREN Ltd IREN.O :

** Roundhill Neocloud ETF NCLD.O :

BUZZ - Les entreprises américaines du secteur du "neocloud" reculent après un bref rebond lundi nL6N4660MU

** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce par le FT de la prise de participation de Starboard nL6N4660PB

** Hasbro Inc HAS.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice récurrent [nL6N4660OK

** GE Aerospace Inc GE.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 [nL4N4660RL

** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfice au troisième trimestre nL4N4660SS

** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels nL4N4660T5

** ExxonMobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que le pétrole rebondit sur fond de tensions dans le Golfe

nL4N4660VS

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - En hausse alors que Wells Fargo se montre optimiste quant à la stratégie de l'entreprise en matière de centres de données dédiés à l'IA nL6N4660SQ

** Kroger Co KR.N :

BUZZ - En hausse après avoir dévoilé ses objectifs à long terme avant la journée des investisseurs nL6N4660SK

** Deep Fission Inc FISN.O :

BUZZ - En hausse grâce à un contrat d'approvisionnement en électricité portant sur un projet pouvant atteindre 150 MW

nL6N4660SO

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Company Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les valeurs minières aurifères reculent alors que les cours de l'or s'affaiblissent légèrement nL4N4660XK

** Vicor Corp VICR.O :

BUZZ - En hausse grâce à un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes et à une forte croissance du carnet de commandes nL6N4660SN

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - En baisse après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations nL4N4660V5

** BlackRock Inc BLK.N :

BUZZ - TD Cowen relève la recommandation sur BlackRock à "acheter" en raison d'un fort potentiel de croissance des bénéfices nL6N4660K6

** Equifax Inc EFX.N :

BUZZ - Hausse après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL6N4660ST

** Genuine Parts Co GPC.N :

BUZZ - Recul après la révision à la baisse de la fourchette haute des prévisions de bénéfices annuels nL4N4660YX

** Alvotech SA ALVO.O :

BUZZ - Bond de l'action suite à l'autorisation par la FDA du procédé de fabrication d'un biosimilaire nL6N4660RW

** American Electric Power Company Inc AEP.O :

BUZZ - En hausse alors que BTIG adopte une position optimiste nL4N46610K