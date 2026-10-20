SES franchit une nouvelle étape dans les communications spatiales de la NASA

Le groupe satellitaire a lancé avec succès une charge utile embarquée sur le satellite Pelican-12 de Planet Labs, dans le cadre du projet Communications Services Project (CSP) de la NASA.

Via sa filiale Space & Defense, SES a procédé à ce lancement le 20 octobre depuis Cap Canaveral, en Floride, à bord d'une mission de SpaceX. Cette démonstration vise à valider des services commerciaux de relais de données pour les futures missions scientifiques en orbite terrestre basse.

En 2022, la NASA avait attribué 278,5 millions de dollars à plusieurs acteurs industriels pour développer et tester ces services, dans le cadre du remplacement progressif de sa flotte de satellites relais TDRS.

SES Space & Defense a déjà réalisé des démonstrations de son service LEO Relay Service (LRS) à partir de systèmes en orbite géosynchrone et de la constellation O3b mPOWER. Les essais avec Pelican doivent permettre d'étendre la validation de ses capacités de communication à faible latence et à haut débit, avant un éventuel soutien opérationnel aux missions de la NASA.

Vers 15h30, le titre SES reculait de 1,6% à la Bourse de Paris, autour des 4,1 euros.