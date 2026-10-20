Wall Street ouvre en baisse, l'IA, le pétrole et les résultats pèsent

Annonce des taux d'intérêt par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à la Bourse de New York (NYSE), à New York.

La Bourse de New York a ouvert dans ‌le rouge mardi, avec notamment un repli marqué de l'indice Nasdaq, plombé une nouvelle fois par les inquiétudes sur ​le rendement des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA), tandis que l'envolée des prix pétroliers fait pression sur l'indice S&P 500.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 2,68 points, soit 0,01%, à 51.963,35 points.

Le Standard & Poor's 500, plus ​large, recule de 17,28 points, soit 0,22%, à 7.673,45 points.

Le Nasdaq Composite cède 128,57 points, soit 0,49%, à 26.302,32 points.

Le recul de ces deux derniers ​indices fait suite à un bref rebond lundi à ⁠la faveur d'achats à bon compte sur les valeurs technologiques à la suite de la forte correction de ‌la semaine dernière. Celle-ci avait en partie été alimentée par les inquiétudes concernant l'endettement de CoreWeave et le coût du financement du développement de l'IA.

"Je considère cela comme un repli ​au sein d'un marché sélectif plutôt que ‌comme une véritable opportunité d'achat dans le secteur de l'IA ou le début ⁠d'une réévaluation plus profonde", commente Ion Jauregui, analyste chez ActivTrades.

"Les investisseurs se montrent plus sélectifs vis-à-vis des valeurs liées à l'IA qu'ils ne l'étaient il y a un an."

Parallèlement, le baril de pétrole Brent, en hausse de 1% ⁠à 110,54 dollars, se maintient ‌près de son pic de cinq mois, les opérateurs ayant intégré une prime de risque ⁠géopolitique liée aux attaques des Houthis contre les infrastructures saoudiennes et aux informations faisant état d'attaques contre des ‌navires dans le Golfe.

Le marché analyse par ailleurs une série de publications financières trimestrielles afin de ⁠déterminer si les entreprises sont en mesure de maintenir une croissance forte face à ⁠des risques macroéconomiques croissants.

Les résultats ‌trimestriels de SpaceX (-2,47%) et de Netflix (-0,01%) seront publiés après la clôture du marché, tandis que les poids lourds de ​la "tech" comme Meta Platforms (-2,30%) et Tesla (-0,24%) doivent publier les leurs ‌mercredi.

Aux valeurs, les fournisseurs de services "cloud" conçus spécifiquement pour l'IA, baptisés "néocloud" reculent à l'image de CoreWeave (-4,81%) et Nebius Group (-4,65%).

Les géants de la tech ​tels qu'Apple (-0,31%) et Nvidia (-1,38%) sont également dans le rouge.

Dans les autres secteurs, General Motors plonge de 5,93% après avoir publié des prévisions de résultats annuels inférieures aux attentes.

Halliburton prend près de 1% après que le prestataire ⁠de services pétroliers a dépassé les attentes de Wall Street sur le bénéfice trimestriel.

Steel Dynamics abandonne 3,23% après que le sidérurgiste a raté les attentes sur le bénéfice du troisième trimestre.

3M progresse de 3,01%, le conglomérat industriel ayant renforcé son partenariat avec Amazon (-0,20%) pour les centres de données et revu à la hausse sa prévision de bénéfice annuel.

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(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Tharuniyaa Lakshmi et Ragini ​Mathur; édité par Benoit Van Overstraeten)