RTX revoit à la hausse ses prévisions pour 2026, la demande dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense générant un carnet de commandes record

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(Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, des estimations des analystes aux paragraphes 9 et 10)

RTX RTX.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, la demande soutenue pour les services aérospatiaux commerciaux et les programmes militaires ayant porté son carnet de commandes à un niveau record de 340 milliards de dollars et amélioré ses résultats du troisième trimestre.

L'action de la société mère de Pratt & Whitney et Raytheon a progressé de 3% avant l'ouverture de la Bourse.

La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 7,65 et 7,75 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 7,10 à 7,25 dollars.

Elle a également relevé sa fourchette de prévisions de chiffre d’affaires, qui passe de 95 à 96 milliards de dollars à 97 à 97,5 milliards de dollars.

« La demande pour nos produits reste solide, avec plus de 81 milliards de dollars de nouveaux contrats dans les secteurs commercial et de la défense, ce qui se traduit par un carnet de commandes record de 340 milliards de dollars », a déclaré le directeur général Chris Calio.

Cela s’inscrit dans la lignée des excellentes performances enregistrées par les principaux sous-traitants américains des secteurs de l’aérospatiale et de la défense, soutenues par des dépenses importantes en maintenance aérienne, une demande croissante de moteurs et de pièces d’avion, ainsi que des dépenses militaires soutenues dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.

Le chiffre d’affaires trimestriel de Collins Aerospace a progressé de 10% grâce à une hausse de 23% des ventes d’équipements d’origine dans le secteur civil, tandis que celui de Pratt & Whitney a augmenté de 10%, soutenu par une progression de 21% des ventes sur le marché des pièces de rechange dans le secteur civil.

Le chiffre d’affaires de Raytheon a grimpé de 14%, porté par une hausse des volumes dans les programmes navals et les systèmes de défense terrestre et aérienne, notamment les systèmes Patriot, Standard Missile et Tomahawk.

Le bénéfice trimestriel ajusté de RTX s’est établi à 2,26dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 1,78 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, le chiffre d'affaires a augmenté de 11% pour atteindre 24,97 milliards de dollars, contre des estimations de 24,08 milliards de dollars.