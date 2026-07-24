Les investisseurs craignent que la flambée des cours du pétrole et la hausse des taux d'intérêt ne menacent la reprise boursière

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* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint 4,71 %, leur plus haut niveau depuis janvier 2025

* Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux anticipent environ deux hausses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année

* Certains investisseurs considèrent que des rendements à 10 ans compris entre 4,75 % et 5 % constituent des seuils critiques pour les actions

par Saqib Iqbal Ahmed et Lewis Krauskopf

Le conflit , qui s'aggrave au Moyen-Orient, a fait flamber les cours du pétrole et grimper les rendements des bons du Trésor à des niveaux qui mettent les investisseurs en actions sur les dents, faisant craindre que les difficultés, jusqu’à présent largement confinées au marché obligataire, ne se répercutent bientôt sur les actions américaines. Les cours du pétrole ont atteint cette semaine 100 dollars le baril pour la première fois depuis mai, la reprise des hostilités ayant ravivé les craintes des investisseurs quant à des perturbations de l’approvisionnement mondial dues à un quasi-blocage du trafic dans le détroit d’Ormuz. Les cours du pétrole sont redescendus vendredi à un niveau légèrement inférieur à 100 dollars.

La hausse des cours du pétrole a renforcé les craintes que la Réserve fédérale ne soit contrainte de relever ses taux pour contrer les pressions inflationnistes croissantes, poussant le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR à 4,71 %, son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Cette situation inquiète certains investisseurs quant aux perspectives à court terme des actions, qui commencent seulement à ressentir la pression.

“Je pense que les investisseurs ont plutôt bien réussi à faire fi de la phase initiale de tension… mais l’optimisme lié à la lumière au bout du tunnel semble s’estomper”, a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital.

“Je place en quelque sorte la limite à 4,75 % pour le taux à 10 ans”, a précisé Ablin, soulignant qu’une hausse du rendement des obligations à 10 ans au-delà de 4,75 % commencerait à peser considérablement sur les valorisations boursières.

En effet, les investisseurs se basent sur les taux d’intérêt pour déterminer la valeur actuelle des bénéfices futurs des entreprises: des taux plus élevés font paraître ces bénéfices futurs moins intéressants à l’heure actuelle, ce qui réduit l’attrait des actions.

Kristina Hooper, stratège en chef des marchés chez Man Group, s’inquiète également de la hausse des taux.

La hausse des taux “pourrait très bien devenir problématique d’ici peu. Le rendement des obligations à 30 ans se situe à un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis des années, et il pourrait facilement augmenter compte tenu des inquiétudes liées à l’inflation et à la viabilité budgétaire des États-Unis, ainsi que de la persistance de la guerre au Moyen-Orient”, a déclaré Hooper, qui considère le seuil de 5 % pour le rendement des obligations à 10 ans comme un seuil critique.

“Cela ne signifie pas que nous ne subirons pas de pression avant d’atteindre ce seuil, mais pour moi, il s’agit d’un seuil psychologique susceptible d’avoir un impact considérable”, a-t-elle ajouté.

LE CALCUL DES INVESTISSEMENTS

Depuis le début de l’année, les actions ont mieux absorbé le choc de la hausse des rendements que ne le craignaient certains investisseurs, le S&P 500 ayant atteint de nouveaux sommets pas plus tard qu’au début du mois de juin. La solide croissance des bénéfices et les perspectives favorables, portées par les dépenses d’investissement liées à l’IA, ont maintenu l’optimisme des investisseurs, d’autant plus que la résilience des données économiques américaines – avec des ventes au détail robustes et un marché du travail solide – a contribué à apaiser les craintes antérieures de stagflation.

“Cependant, alors que les rendements atteignent de nouveaux sommets annuels, cela risque fort de créer au moins quelques vents contraires d’ici peu”, a déclaré Matthew Maley, stratège en chef des marchés chez Miller Tabak + Co, dans une note. La hausse des rendements obligataires ne se contente pas de renforcer l’attrait relatif des titres à revenu fixe pour les investisseurs: elle augmente également les coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises, ce qui ralentit l’économie et pèse sur les actions. Alors que le marché compte sur les hyperscalers pour mener à bien leurs ambitieux plans d’investissement , la hausse des taux d’intérêt menace de bouleverser l’équation.

“La situation va paraître un peu différente aux directeurs généraux des hyperscalers aujourd’hui… Est-ce que cela vaut la peine pour eux de réaliser les dépenses d’investissement qu’ils avaient prévues s’ils doivent payer des taux d’intérêt plus élevés pour les financer?”, a déclaré Peter Graf, directeur des investissements chez Amova Asset Management Americas.

Pour autant, Graf, comme d’autres, ne voit pas encore là un signal pour se débarrasser de ses actions. D’une part, Graf estime que les anticipations concernant les hausses de taux de la Fed sont trop agressives. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent sur environ deux hausses de taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

“Je ne vois pas pourquoi la Fed adopterait une attitude restrictive et attiserait le feu à ce stade, étant donné que les données que nous avons observées ne semblent pas si mauvaises de son point de vue”, a déclaré Graf.

Même à ces niveaux, il n’est pas évident que la croissance des bénéfices, qui a constitué le pilier de la reprise boursière, soit menacée.

“Si l’on ne parvient pas à présenter un scénario baissier crédible selon lequel un baril de pétrole à 100 dollars et un gallon d’essence à 4,50 dollars vont réellement anéantir la trajectoire des bénéfices, il est alors difficile d’avancer un scénario baissier sur le marché boursier”, a déclaré Michael Purves, directeur général de Tallbacken Capital Advisors.