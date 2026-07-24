Israël annonce une opération et de nouvelles implantations en Cisjordanie après des violences meurtrières

Des agents de sécurité et des ambulances arrivent sur les lieux de violences à la périphérie de Tell, en Cisjordanie occupée, le 24 juillet 2026 ( AFP / John Wessels )

L'armée israélienne se prépare vendredi à une "vaste opération" dans le nord de la Cisjordanie occupée après des violences impliquant des colons qui ont coûté la vie à deux Israéliens et quatre Palestiniens.

La présidence palestinienne a condamné "le terrorisme des colons israéliens à travers la Cisjordanie", tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré d'agir "avec fermeté" après ce qu'il a qualifié "d'attentat meurtrier".

Il a aussi annoncé "l'accélération de la légalisation d'avant-postes" de colonies - illégales au regard du droit international - dans le territoire.

Les affrontements sont survenus à Tell, dans le nord du territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, où les violences flambent depuis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste Hamas en Israël le 7 octobre 2023, avec notamment des attaques de colons quasi-quotidiennes sur des Palestiniens.

Selon le chef du conseil du village, Walid Zidan, les heurts ont éclaté après l'entrée dans la localité d'une vingtaine de colons de l'implantation voisine de Havat Gilad.

"Des soldats israéliens étaient présents et, avec les colons, ont ouvert le feu (...) Ce sont les colons qui ont pris d'assaut le village, avec l'intention de tuer, de saccager et d'incendier des biens", a-t-il affirmé à l'AFP.

Plusieurs témoins ont livré des récits similaires à l'AFP.

Barrages routiers

Dans un premier temps, l'armée israélienne a évoqué une attaque contre des randonneurs israéliens, avant de faire état d'un "violent affrontement" entre des dizaines de Palestiniens et des Israéliens.

Selon un responsable militaire, une équipe de sécurité civile de la colonie de Havat Gilad ainsi que des soldats israéliens ont été dépêchés sur place.

Des tirs ont alors été échangés "des deux côtés" et un Palestinien s'est emparé de l'arme d'un des colons venus en renfort, tuant l'un d'entre eux, un trentenaire, selon la même source.

L'armée a ensuite annoncé qu'un deuxième Israélien, un "agent de sécurité de la défense locale" de 32 ans, avait été tué.

Quatre Palestiniens ont aussi été tués par des balles israéliennes, selon l'armée et l'Autorité palestinienne - sans que d'autres détails sur leurs identités ne soient pour l'heure disponibles.

Israël a annoncé dans la foulée que ses forces "se préparaient à mener une vaste opération antiterroriste dans le secteur".

"Nous pourchassons chaque terroriste impliqué dans l'attaque" a déclaré dans un communiqué le chef de l'armée, le lieutenant-général Eyal Zamir, qui s'est rendu à Tell.

L'armée a reporté les permissions des soldats dans l'ensemble du territoire palestinien occupé, et renforcé ses forces dans la région.

Un journaliste de l'AFP a constaté la fermeture de barrages routiers dans le secteur, où d'importants renforts militaires ont été déployés.

L'armée a ensuite annoncé avoir arrêté à l'hôpital de Naplouse deux hommes accusés d'avoir pris part aux affrontements.

Selon un responsable de l'hôpital, un des Palestiniens blessés a été arrêté avec son frère. Un journaliste de l'AFP a vu des soldats emmener au moins un homme menotté depuis l'hôpital.

Violences dans un autre village

Des heurts ont également été signalés ailleurs dans le nord de la Cisjordanie.

Le Croissant-Rouge palestinien a recensé huit personnes blessées à Far'ata, près de Qalqilya, dont plusieurs par balles, et deux hommes blessés dans la village de Sarra, après ce qu'il a décrit comme des attaques de colons.

Le chef du conseil de Far'ata, Abdel Moneim Shanneh, a accusé des colons accompagnés de forces israéliennes d'avoir attaqué le village et incendié des oliveraies, des accusations que l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier.

Une femme embrasse un proche, tué lors de violences, devant un hôpital de Naplouse, en Cisjordanie occupée, le 24 juillet 2026 ( AFP / JAAFAR ASHTIYEH )

Le ministre israélien des Finances, figure de l'extrême-droite, Bezalel Smotrich, a appelé l'armée à agir "d'une main de fer".

Les violences interviennent quelques jours après un incendie près de Havat Gilad, présenté comme criminel par plusieurs médias israéliens.

Quelque 500.000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, aux côtés d'environ trois millions de Palestiniens.

Les avant-postes, des implantations constituées souvent de quelques caravanes ou préfabriqués, sont illégaux au regard du droit israélien, et destinés à créer des faits accomplis sur le terrain.

Des proches d'un homme tué lors de violences pleurent devant un hôpital de Naplouse, en Cisjordanie occupée, le 24 juillet 2026 ( AFP / Jaafar ASHTIYEH )

Selon les chiffres officiels israéliens, au moins 48 Israéliens, civils et militaires confondus, ont été tués dans le territoire palestiniens depuis octobre 2023 dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes.

Selon un décompte de l'AFP, fondé sur les données du ministère de la Santé palestinien, le bilan côté palestinien est d'au moins 1.094 Palestiniens, combattants ou civils tués par des soldats ou des colons israéliens.