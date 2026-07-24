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Wall Street clôture mitigée, entre repli du pétrole et faiblesse des puces électroniques
information fournie par AFP 24/07/2026 à 22:36
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Des opérateurs à la Bourse de New York, le 23 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 23 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé sans direction claire vendredi, le net recul des prix de l'énergie ne parvenant pas à compenser entièrement la faiblesse du secteur des semi-conducteurs, poids lourd de la place américaine.

Le Dow Jones a gagné 0,45%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a reculé de 0,64% et l'indice élargi S&P 500 est resté à plat (+0,05%).

Tout au long de la semaine, "les marchés se sont montrés sensibles à l'actualité géopolitique, mais dans le même temps, on a observé de nombreuses réactions excessives dans les deux sens", commente auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, du cabinet d'investissement Edward Jones.

Alors que le marché pétrolier avait montré de forts signes d'inquiétudes quant à la navigation en mer Rouge jeudi, portant les cours à des niveaux plus vus depuis mai, il a relativisé ce jugement vendredi. Les prix du baril de brut ont ainsi reculé de plus de 3%.

Cela a été suffisant pour relâcher quelque peu la pression sur les coûts d'emprunt, le rendement de la dette souveraine américaine à échéance dix ans passant à 4,68%, contre 4,69% à la clôture. Il s'agit toutefois de niveaux plus élevés qu'en début d'année.

Le Dow Jones, qui rassemble des valeurs traditionnelles comme les industriels, plus sensibles aux évolutions de prix, ressort ainsi comme l'indice gagnant de la séance.

Le Nasdaq a lui fait grise mine en raison du nouveau trou d'air des puces électroniques.

Nvidia a reculé de 0,92%, AMD de 3,29% et Micron de 6,99%.

Cela fait notamment suite à l'accueil glacial réservé aux résultats du géant des microprocesseurs Intel (-7,89%) malgré des chiffres dépassant les attentes et une révision à la hausse de sa perspective de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours.

"La correction du secteur technologique revêt de multiples facettes (...) mais elle coïncide globalement avec un marché pris au dépourvu par la recrudescence du conflit entre l'Iran et le Moyen-Orient au cours des dernières semaines", juge John Belton, du cabinet Gabelli Funds.

Il note que "les mouvements ont été plus saccadés qu'unidirectionnels". En raison du poids du secteur technologique à Wall Street, ces montagnes russes ont secoué le marché dans son ensemble.

Les investisseurs s'inquiètent notamment du rythme toujours plus intense des dépenses pour développer l'intelligence artificielle (IA) et des perspectives de retour sur investissement, jugées encore trop faibles.

Sur le plan macroéconomique, la réunion de la banque centrale américaine (Fed) la semaine prochaine sera scrutée non pas pour sa décision sur les taux - un maintien est largement attendu - mais pour les commentaires sur les risques inflationnistes.

"La porte s'ouvre à une hausse des taux avec ces tensions renouvelées au Moyen-Orient, mais peut-être pas pour la réunion de juillet", résume M. Kourkafas.

Le marché est passé outre les nouveaux droits de douane imposés par Washington depuis vendredi sur une soixantaine d'économie car "globalement conformes aux précédents qui ont expiré", assure l'analyste.

Nasdaq

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
521,9500 USD NASDAQ -3,29%
INTEL
92,3200 USD NASDAQ -7,89%
MICRON TECHNOLOGY
920,9500 USD NASDAQ -6,99%
NVIDIA
206,8400 USD NASDAQ -0,92%
S&P GLOBAL
426,400 USD NYSE +1,56%
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