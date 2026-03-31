Les Gardiens de la révolution iraniens déclarent qu'ils prendront pour cible les entreprises américaines dans la région

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré mardi qu'ils prendraient pour cible les entreprises américaines de la région à partir du 1er avril en représailles aux attaques contre l'Iran, ont rapporté les médias d'État.

Parmi les 18 entreprises énumérées dans la menace de l'IRGC figurent Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla et Boeing.

"Ces entreprises doivent s'attendre à la destruction de leurs unités respectives en échange de chaque acte terroriste en Iran, à partir de 20 heures, heure de Téhéran, le mercredi 1er avril", indique le communiqué du CGRI.