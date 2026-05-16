"Remigration", "croisades": à Londres, des dizaines de milliers de sympathisants de l'extrême droite ont défilé

Dans la manifestation à l'appel du militant d'extrême droite Tommy Robinson à Londres le 16 mai 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Des dizaines de milliers de sympathisants du militant anti-immigration et anti-islam Tommy Robinson ont défilé samedi à Londres, dans une marée de drapeaux britanniques, tandis qu'une marche propalestinienne et antiraciste avait lieu en parallèle.

La police avait mis en place un dispositif de maintien de l'ordre d'une envergure exceptionnelle, avec près de 4.000 agents mobilisés pour éviter les débordements, alors que se tenait également la finale de la Coupe d'Angleterre, remportée par Manchester City contre Chelsea au stade de Wembley devant 90.000 spectateurs.

La police a procédé à 43 arrestations lors des deux manifestations, et à 22 supplémentaires lors de la finale, a-t-elle indiqué dans un bilan mis à jour samedi soir.

"Quatre agents ont été agressés aujourd'hui. Heureusement, aucun n'a été grièvement blessé. Six autres agents ont en outre été victimes d'infractions à caractère haineux", a précisé la police de Londres sur la plateforme X.

Les sympathisants de Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, s'étaient massés sur l'esplanade à côté du Parlement britannique, écoutant militants d'extrême droite, musiciens et prédicateurs chrétiens se succéder à la tribune.

Des partisans de Tommy Robinson participent à une marche à Londres le 16 mai 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Avec cette manifestation baptisée "Unite The Kingdom" ("Unir le royaume"), ce militant très populaire sur X, qui a fait plusieurs séjours en prison, avait l'ambition de reproduire le succès de sa marche du mois de septembre, qui avait vu jusqu'à 150.000 personnes affluer à Londres pour défendre la "liberté d'expression".

La police n'avait pas encore communiqué d'estimations de participation dans la soirée, mais des images aériennes diffusées par les médias britanniques montraient des dizaines de milliers de personnes au rassemblement.

Ce rassemblement n'est pas affilié au parti anti-immigration Reform UK. Mais il intervenait une semaine après le succès électoral obtenu lors de scrutins locaux par la formation de Nigel Farage, en tête des sondages pour les prochaines législatives prévues en 2029.

Drapé dans l'Union Jack, Dennis Evans, 81 ans, est "heureux" que ses idées recueillent un soutien grandissant.

"Tommy Robinson est un patriote (...) qui œuvre à faire revivre l'esprit anglais", juge ce retraité, qui dit à l'AFP être en faveur d'une "remigration", politique d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère.

"Le principal aspect que je soutiens, c'est la protection des femmes et des enfant", a expliqué la jeune Britannico-Polonaise Amelia Stearn, venue en avion de Pologne. "L'immigration illégale fait vraiment des ravages" au Royaume-Uni, selon elle.

- "Repartir en croisade" -

Sont aussi montées sur scène des militantes du collectif identitaire français Némésis, notamment sa présidente Alice Cordier, vêtues de niqabs pour dénoncer "l'islamisme en Europe".

Dans la foule, certains brandissent des croix, des portraits de Jésus, et tous reprennent en cœur des paroles à sa gloire, galvanisés par les prêcheurs sur scène. D'autres, vêtus de tuniques et heaumes de chevaliers, exhortent à "repartir en croisade".

Des partisans de Tommy Robinson participent à une marche à Londres le 16 mai 2026 ( AFP / Toby Shepheard )

"Nous sommes une île. Nous avons une frontière bien définie, qui n'est pas protégée. Il faut faire quelque chose", affirme Christine Turner, retraitée de 66 ans venue du nord de l'Angleterre, en référence aux arrivées de migrants qui traversent la Manche sur des embarcations de fortune.

Véhicules blindés, drones et hélicoptères, ainsi que des caméras de reconnaissance faciale en direct - une première dans le cadre d'une manifestation -, ont été déployés pour l'occasion.

Le Premier ministre travailliste, Keir Starmer, avait qualifié vendredi les organisateurs de cette manifestation de "voyous" et de "racistes condamnés par la justice, qui colportent la haine et la division".

- "Racistes hors de nos rues" -

Des mesures avaient été prises pour tenir à distance les sympathisants de Tommy Robinson et les participants à une marche propalestinienne, qui étaient plusieurs milliers, selon une journaliste de l'AFP.

Des manifestants portant des drapeaux palestiniens à Londres le 16 mai 2026 ( AFP / Ben STANSALL )

Cette manifestation était organisée pour commémorer la "Nakba", "catastrophe" en arabe, période au cours de laquelle environ 760.000 Arabes de Palestine ont fui ou ont été chassés de chez eux lors de la création de l'Etat d'Israël en 1948, et pour s'opposer à l'extrême droite.

"Racistes hors de nos rues, réfugiés bienvenus", ont scandé les participants, dont beaucoup portaient des keffiehs et agitaient des drapeaux palestiniens.

Pour l'un d'eux, Heather Booker, "c'est très inquiétant qu'il y ait une véritable montée du racisme et du fascisme en Grande-Bretagne et à travers l'Europe".

Ces rassemblements se tiennent alors que le Royaume-Uni a rehaussé début mai son niveau de menace terroriste d'un cran, à "sévère", citant une hausse de la "menace islamiste et d'extrême droite".