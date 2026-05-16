La finale de l'Eurovision dans l'attente des résultats après un show flamboyant

La violoniste Linda Lampenius et le chanteur Pete Parkkonen, pour la Finlande, sur la scène de l'Eurovision à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Les 25 artistes qualifiés pour la finale l'Eurovision ont offert samedi soir un spectacle de plus de deux heures dans un déluge pyrotechnique festif, et attendent désormais le résultat du vote des jurés et du public.

Le show a démarré sur une note de Mozart à 21H00(19H00 GMT) pour cette 70e édition du plus grand télécrochet du monde, marquée par le boycott de cinq pays contre la présence d'Israël.

Archi-favori, le duo composé de la violoniste à la renommée internationale Linda Lampenius et du chanteur Pete Parkkonen qui représente la Finlande a embrasé l'immense scène circulaire de la Stadthalle de Vienne devant plus de 11.000 spectateurs.

"Ca va se jouer entre la Finlande et l'Australie", prognostique Fabien Randanne, journaliste à 20 Minutes et spécialiste du concours, alors que le décompte des votes des jurys nationaux et du public a démarré.

La chanteuse australienne Delta Goodrem à Vienne, en Autriche, le 14 mai 2026. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

La violoniste finnoise de 56 ans a tenu la dragée haute à son partenaire de 36 ans, Pete Parkkonen sur le titre "Liekinheitin" ("lance-flammes").

Sa personnalité affirmée séduit Victoria Lapeho, 31 ans, venue du Belarus et dont c'est le premier Eurovision "en direct".

Pour elle, le voyage valait le coup. "Il y avait tellement d'événements. C’était difficile d’être partout à la fois".

- "Ma reine" -

Un fan porte un drapeau israélien à Vienne, en Autriche, lors de la finale de l'Eurovision le 16 mai 2026. ( AFP / Radek MICA )

La star australienne aux neuf millions d'albums vendus, Delta Goodrem, 41 ans, s'est hissée au deuxième rang des favoris selon les bookmakers, avec "Eclipse", une ballade sur la magie de l'amour qui exalte sa voix puissante.

"Delta, c'est ma reine", s'enthousiasme Jeremy, 45 ans, un enseignant originaire du Royaume-Uni. "Je suis fan d'elle depuis 23 ans", dit-il à l'AFP.

La chanteuse Monroe représentant la France sur la scène de l'Eurovision à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

La presse comme le public ont placé l'Australienne en première position de leurs votes après la répétition générale de vendredi soir.

De quoi faire espérer une première victoire à son pays, invité depuis 2015 à participer à l'Eurovision.

Sa progression dans les pronostics s'est faite au détriment des chanteurs de la Grèce, d'Israël et du Danemark, donnés maintenant respectivement troisième, cinquième et septième, mais qui ont été très applaudis aussi.

La finale de l'Eurovision à Vienne, en Autriche, sous haute sécurité le 16 mai 2026. ( AFP / Radek MICA )

La Bulgare Dara, avec "Bangaranga", un hymne à la fête et à l'émancipation, dont le titre en patois jamaïcain signifie rébellion, a fait danser toute la salle.

La Roumaine Alexandra Capitanescu, 22 ans, a aussi attiré l'attention grâce à une présence scénique électrisante sur le titre très heavy rock "Choke me".

Le candidat grec Akylas à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026, lors de la finale de l'Eurovision ( AFP / Radek MICA )

La France reste bien placée avec Monroe, 17 ans et "Regarde!", une chanson mêlant pop et opéra. Sa voix a impressionné les fans.

L'animateur Stéphane Bern, qui commente l'édition pour France Télévisions, se dit "très confiant".

"C'est une proposition audacieuse, avec la plus jeune candidate qui a une voix extraordinaire", a-t-il glissé à l'AFP avant de rejoindre sa cabine aux côté des autres délégations.

La candidate de l'Ukraine, Leleka, lors de la finale de l'Eurovision à Vienne, le 16 mai 2026. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Habitué du concours, il trouve l'ambiance excellente.

"La musique unit les coeurs. Et les gens dans la salle se moquent des considérations politiques, ils ont envie de fêter l'Europe à travers la musique", dit-il.

Sébastien Dias-das-Almas, journaliste français qui couvre l'Eurovision depuis 2011, ne veut pas se risquer à un pronostic mais estime que le candidat "italien peut faire la surprise", avec son titre "Per sempre si" qui célèbre l'amour éternel.

Sal Da Vinci, 57 ans, une figure de la scène italienne, "peut plaire au public traditionnel, qui ne suit le concours qu'à la télévision, le soir de l'événement", selon lui.

- "Au sommet" -

La chanteuse bulgare Dara sur la scène de l'Eurovision à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Même si 16 chansons ont été interprétées en anglais, des paroles dans 25 langues et dialectes ont été chantées.

L'an dernier, quelque 166 millions de téléspectateurs avaient suivi le concours, organisé par la Suisse.

L'Autriche espère faire aussi bien malgré le boycott de cinq pays, l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Islande, en raison de la présence d'Israël, pays auquel ils reprochent la manière dont il a mené la guerre dans la bande de Gaza.

Au moment où une grande partie de l'Europe était devant son écran pour assister au spectacle, la télévision espagnole RTVE a d'ailleurs passé un bandeau noir avec le message suivant: "L'Eurovision est un concours, mais pas les droits humains. Pas d'indifférence. Paix et justice pour la Palestine."

Une femme portant un drapeau palestinien lors d'une manifestation à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026. ( AFP / Joe Klamar )

Plusieurs centaines de personnes scandant "Free Palestine" ont aussi manifesté samedi à Vienne, avec une forte présence policière.

"Je trouve déplorable qu'on offre une tribune à un génocide", a déclaré à l’AFP Juli Pfefferkorn, une étudiante de 17 ans venue de l'autre bout de l'Autriche pour marquer sa désapprobation.