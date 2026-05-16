Coupe du Monde-La FIFA dit avoir eu des discussions positives avec l'Iran

Le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, rencontre le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafstrom

par Ali Kucukgocmen

Le ‌secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafstrom, a déclaré samedi à ​Reuters avoir tenu une réunion constructive et positive avec le président de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj, au sujet ​de la participation de l'Iran à la Coupe du monde qui doit se dérouler ​cet été aux Etats-Unis, au Canada ⁠et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

L'équipe ‌iranienne doit jouer ses trois matchs de poule aux Etats-Unis mais sa participation au Mondial a été remise ​en question après ‌le début du conflit entre l'Iran d'une part ⁠et Israël et les Etats-Unis d'autre part.

"Nous avons eu une réunion excellente et constructive avec la fédération iranienne", a déclaré Mattias Grafstrom ⁠en déplacement ‌à Istanbul.

"Nous travaillons étroitement et avons hâte de les ⁠accueillir à la Coupe du monde FIFA."

La participation iranienne a ‌encore plus été remise en question après que Mehdi ⁠Taj s'est vu refuser l'entrée sur le territoire ⁠canadien pour assister ‌au congrès de la FIFA à Vancouver en raison de ses ​liens avec le Corps des ‌gardiens de la révolution islamique.

L'Iran a demandé à jouer ses matchs au Mexique mais ​le président de la FIFA, Gianni Infantino, tient à ce que le programme originel suive son cours.

Les footballeurs iraniens ⁠doivent débuter lundi leur camp d'entraînement en Turquie avant de rejoindre les Etats-Unis début juin.

L'Iran débutera sa campagne de Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande à Los Angeles le 15 juin. Elle affrontera également la Belgique et l'Égypte dans le groupe ​G.

(Version française Zhifan Liu)