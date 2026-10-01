Les États-Unis ralentissent leurs exportations de pièces d'avion vers la Chine alors que Trump cherche à se doter d'un moyen de pression dans les négociations commerciales, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le ministère du Commerce ralentit la délivrance des autorisations d'exportation pour les pièces d'avion destinées à la Chine, selon certaines sources

* Les responsables étudient un projet de règlement qui faciliterait la restriction des exportations de trains d'atterrissage et d'autres pièces d'avion, selon certaines sources

* La dépendance de la Chine vis-à-vis des pièces d’avion américaines crée un point de blocage potentiel

(Ajout de la réaction antérieure de la Chine aux restrictions américaines à l'exportation)

par Karen Freifeld et Allison Lampert

L’administration Trump a pris des mesures pour transformer la dépendance de la Chine vis-à-vis des fournisseurs aéronautiques américains en levier de négociations commerciales, selon des sources proches du dossier.

Les efforts visant à ralentir les livraisons de biens essentiels à la Chine montrent comment les États-Unis s’efforcent de renforcer leur position dans les négociations commerciales, alors que Washington tente d’affaiblir l’emprise de Pékin sur les terres rares nécessaires à un large éventail d’industries américaines, notamment la construction automobile, la fabrication de puces électroniques et l’aérospatiale. Deux sources ont indiqué que le ministère américain du Commerce se positionnait pour accroître la pression sur Pékin, si l’administration lui en donnait l’ordre.

Ce ralentissement a pris plusieurs formes. Le ministère du Commerce a ralenti la délivrance des licences d’exportation pour les pièces d’avion destinées à la Chine ces dernières semaines, ont indiqué deux autres sources à Reuters.

Des responsables ont également manifesté leur intérêt pour l'adoption d'une réglementation en matière d'exportation qui permettrait de restreindre plus facilement les livraisons de trains d'atterrissage et d'autres pièces d'avion vers la Chine, ont indiqué deux sources. Un projet de texte prévoyait une nouvelle obligation d'autorisation pour les fluides hydrauliques destinés à l'aviation expédiés par des fournisseurs américains tels qu'ExxonMobil XOM.N , a précisé l'une de ces personnes.

Par ailleurs, le ministère du Commerce a limité le nombre de pièces dont l’exportation vers le constructeur aéronautique public chinois COMAC a été autorisée, afin d’empêcher l’entreprise de constituer des stocks, a indiqué une autre source.

Le ministère du Commerce et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L’ambassade de Chine à Washington n’a pas non plus réagi dans l’immédiat, mais après que les États-Unis eurent imposé des restrictions à l’exportation dans le contexte des tensions commerciales de l’année dernière, un porte-parole de l’ambassade avait accusé les États-Unis d’abuser des contrôles à l’exportation.

Des responsables américains et chinois se sont rencontrés en septembre à New York et à Washington pour négocier des questions économiques clés entre les deux pays, notamment l’accès des États-Unis aux terres rares chinoises, le commerce agricole et les enjeux liés à l’intelligence artificielle, dont la puissance ne cesse de croître.

LA TRÊVE COMMERCIALE PROLONGÉE JUSQU’EN JANVIER

Avec la visite du président chinois Xi Jinping à Washington la semaine dernière, les deux pays sont entrés dans une nouvelle période de détente, convenant de réduire les droits de douane sur divers produits importés l'un de l'autre et de prolonger la trêve commerciale qui devait expirer le 10 novembre, donnant ainsi aux négociateurs jusqu'au 10 janvier 2027 pour s'attaquer aux questions les plus épineuses.

Les efforts visant à restreindre les flux de pièces d’avions commerciaux entre les deux plus grandes économies mondiales, après un bras de fer acharné sur ce sujet l’année dernière, ont suscité des inquiétudes au sein du secteur quant à l’utilisation des avions comme arme dans les négociations commerciales.

Le secteur aérospatial a été largement épargné par les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, qui ont frappé de nombreux secteurs et partenaires commerciaux à l’échelle mondiale. Mais l’industrie a dû faire face à des pénuries de pièces et de matériaux dues aux tensions géopolitiques. Les fabricants de sprays de revêtement thermique utilisés pour protéger les moteurs à réaction, par exemple, continuent de subir les conséquences des contrôles chinois sur les terres rares, qui ont entraîné des retards.

LA CHINE CHERCHE À OBTENIR DES GARANTIES SUR L'APPROVISIONNEMENT EN PIÈCES

Par ailleurs, la Chine a demandé à obtenir des pièces de rechange pour plusieurs années pour les 200 avions Boeing BA.N qu’elle a accepté d’acheter au printemps dernier, selon certaines sources, ce qui constituerait la première transaction majeure du constructeur américain avec des compagnies aériennes chinoises depuis près d’une décennie. Mais les États-Unis se sont montrés réticents à fournir des garanties, considérant ces pièces comme un moyen de pression pouvant servir à obtenir de futures concessions, ont indiqué ces sources.

On ignore où en est la demande de pièces de rechange formulée par la Chine.

Un porte-parole de Boeing a déclaré: « Conformément aux exigences américaines en matière d’exportation, Boeing s’engage à fournir aux compagnies aériennes chinoises les pièces et les services dont elles ont besoin, comme nous le faisons depuis des décennies. »

En règle générale, les avions ne sont pas vendus avec des garanties sur les pièces détachées. La position de la Chine reflète les inquiétudes de l’ensemble du secteur concernant les pénuries de pièces, ainsi que des préoccupations politiques quant à une nouvelle flambée des tensions commerciales.

En octobre dernier, Donald Trump avait en effet déclaré que les États-Unis pourraient imposer des contrôles à l’exportation sur les pièces d’avions Boeing dans le cadre de la riposte de Washington aux restrictions chinoises sur les exportations de minéraux de terres rares.

LES FOURNISSEURS AMÉRICAINS SONT ESSENTIELS À L’AVIATION CHINOISE

L'accès aux pièces fabriquées par les fournisseurs aérospatiaux américains est essentiel pour les avions Boeing et Airbus AIR.PA exploités par les compagnies aériennes chinoises, ainsi que pour COMAC, qui souhaite accélérer la production de ses propres avions commerciaux.

Les États-Unis ont imposé de nouvelles restrictions à l’exportation de produits aéronautiques l’année dernière, alors que la guerre commerciale entre Washington et Pékin s’intensifiait. À la fin du printemps, les États-Unis ont suspendu les licences concernant les moteurs de GE Aerospace

GE.N , les systèmes de navigation HONA.O de Honeywell Aerospace et d’autres pièces destinées à la COMAC. Ils ont également adressé des courriers aux fabricants de fluide hydraulique utilisé dans les avions en Chine, indiquant que ce fluide était soumis à une nouvelle obligation de licence d’exportation — qui s’est toutefois avérée de courte durée.

Les restrictions de 2025 s’étendaient à un large éventail de produits au-delà du secteur aérospatial, notamment l’éthane et les logiciels de conception électronique automatisée, et semblaient viser à empêcher la Chine de se procurer les produits nécessaires à des secteurs clés. Mais elles n’ont duré que quelques semaines.