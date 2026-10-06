Mouvement des lycéens : les derniers développements

Manifestation de lycéens pour réclamer des moyens à Marseille, le 6 octobre 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

Voici les derniers développements mardi du mouvement des lycéens parti mi-septembre de la région parisienne avant de s'étendre en France.

Des dizaines de milliers de personnes, lycéens mais aussi parents, profs et syndicalistes, manifestent dans plusieurs villes de France pour réclamer des moyens, sous haute surveillance des autorités qui ne parviennent pas à répondre à la colère après plusieurs jours de tensions et d'affrontements.

"Pas" de "tolérance à la violence", pour Lecornu

"On ne peut pas laisser un espace de tolérance à la violence", a affirmé Sébastien Lecornu devant l'Assemblée nationale, en appelant la classe politique à "faire corps" avec les fonctionnaires touchés par ces violences.

"Dans une démocratie qui fonctionne, la responsabilité individuelle des individus, des citoyens, y compris des mineurs, existe", "brûler un lycée n'améliore pas la situation bâtimentaire des lycées", "lyncher un professeur n'améliore pas le taux de remplacement des professeurs", a déclaré le Premier ministre en accusant le parti de gauche radicale La France Insoumise d'avoir "le projet politique de bordeliser le pays".

Parler d'"instructions politiques de répression policière" contre les manifestations de lycéens est un "mensonge", a-t-il encore lancé en direction des députés LFI.

Cours suspendus en fin de semaine pour "un temps de démocratie interne", annonce Lecornu

Le chef du gouvernement a également annoncé la suspension des cours au lycée en fin de semaine pour organiser un "temps de démocratie interne" avec les élèves.

"Dès demain matin, dès jeudi, dès vendredi, banalisation complète des emplois du temps pour permettre à chaque équipe de direction, à chaque proviseur, d'avoir un temps de démocratie interne au sein du lycée", a-t-il dit.

90.000 professeurs supplémentaires, promet le PCF

Le patron du Parti communiste et candidat à la présidentielle Fabien Roussel a dévoilé mardi son plan jeunesse qui prévoit notamment d'ici 2031 la création de 90.000 postes d’enseignants et 25 milliards d'euros de "prêts engagés" pour la rénovation des collèges et lycées.

891 lycées touchés, chiffres divergents sur la participation

Au total, 891 lycées sur les 3.700 que compte la France voient leurs cours "être suspendus, soit totalement, soit partiellement, toutes causes confondues", a indiqué le ministère de l'Education.

Plus de 260.000 manifestants ont été comptabilisés à 13H30 par le syndicat CGT dans toute la France - en dehors de Paris, tandis que le ministère de l'Intérieur dénombrait dans la matinée 86.000 personnes, à l'AFP.

Plus de moyens pour les lycées ?

Le ministre de l’Économie Roland Lescure a dit voir "de la place pour les urgences" dans le budget très contraint de 2027 pour répondre aux demandes de moyens des lycéens, à condition de préserver "les équilibres budgétaires".

"Protéger nos élèves", "priorité absolue" pour Geffray

"Notre priorité absolue est de protéger nos élèves", a affirmé sur franceinfo le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray, trouvant "très sain pour la démocratie sociale lycéenne" une manifestation déclarée.

Assurant être "en train de traiter" les revendications des lycéens, M. Geffray a par ailleurs qualifié de "drame" la main arrachée d'un lycéen de 15 ans la veille par une grenade à Lens.

Proposition de loi du PS contre les armes mutilantes

Le chef des députés socialistes, Boris Vallaud, a annoncé le dépôt d'une proposition de loi pour que les forces de l'ordre ne puissent plus utiliser d'armes mutilantes ou de "pratiques brutales" face à des mineurs.

Interventions policières "dans la plus grande proportionnalité", selon Nuñez

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a assuré sur France Inter que les interventions des forces de l'ordre s'effectuent dans "la plus grande proportionnalité".

"J'assume de dire que, quand il y a des troubles, il doit y avoir une intervention", a affirmé le ministre, assurant que, face à un public de lycéens, les interventions "sont faites de manière encore plus proportionnelle, avec encore plus de tact".

Onze enquêtes de l'IGPN ouvertes, 215 élèves blessés

Dix enquêtes ont été ouvertes par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), la "police des polices", depuis le début du mouvement lycéen, a annoncé lundi soir le ministère de l'Intérieur.

L'IGPN a été également saisie après la diffusion d'une vidéo montrant un policier en civil semblant toucher les cheveux et la poitrine d'une jeune fille qui avait été interpellée à Metz, selon le parquet, portant à onze le nombre d'enquêtes ouvertes mardi.

Depuis le début du mouvement, 215 élèves ont été blessés, "l'immense majorité" l'ayant été "soit dans le cadre d'accidents", "soit par le fait d'autres individus extérieurs", selon Matignon.