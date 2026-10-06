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Intempéries: le Gard et l'Hérault en vigilance orange, les Bouches-du-Rhône et le Var mercredi
information fournie par AFP 06/10/2026 à 16:41

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Les départements du Gard et de l'Hérault sont placés mardi en vigilance orange pour pluie-inondation et orages à l'occasion d'un nouvel épisode méditerranéen qui doit aussi concerner les Bouches-du-Rhône et le Var dans la soirée, selon le dernier bulletin de Météo-France.

Les quatre départements sont concernés par la vigilance orange jusqu'à mercredi soir.

"Les cumuls attendus sur cet événement sont de l'ordre de 80 à 120 mm avec des pointes possiblement supérieures à 150 mm", indique Météo-France.

"Les orages sont également susceptibles de donner, outre une forte activité électrique, de la grêle et des rafales de vent, voire des phénomènes tourbillonnaires en zones littorales", ajoutent les prévisionnistes.

Enfin, mercredi soir, la Corse "devrait être balayée par des orages forts qui nécessiteront une certaine attention".

La semaine dernière, le Gard et l'Hérault avaient été placés en vigilance rouge, essuyant de violents orages et des pluies diluviennes. Les intempéries avaient conduit les autorités à fermer les établissements scolaires et à interrompre les transports publics, notamment à Montpellier.

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