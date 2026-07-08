Les équipes de secours pakistanaises retrouvent l'épave d'un avion-cargo disparu ; les recherches se poursuivent pour retrouver l'équipage

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* Des débris retrouvés 12 heures après la disparition d'un avion-cargo

* L'avion avait signalé un problème de système de navigation avant de perdre le contact près de Karachi, ont indiqué les autorités

* Les données de suivi du vol montrent de fortes variations d'altitude avant une descente finale en piqué au sud-ouest de Karachi

* Les recherches se poursuivent pour retrouver les cinq membres d'équipage, dont deux pilotes, deux ingénieurs et un membre du personnel de soutien

(Mise à jour avec la découverte de l'épave de l'avion et les efforts déployés pour retrouver l'équipage dans les paragraphes 1 à 4) par Asif Shahzad et Mubasher Bukhari

Les équipes de secours pakistanaises ont retrouvé l'épave d'un avion-cargo Boeing lors d'une opération de recherche en haute mer mercredi, 12 heures après sa disparition au large de Karachi , tandis que les efforts se poursuivent pour retrouver les cinq membres d'équipage qui se trouvaient à bord, ont indiqué les autorités.

L'épave du Boeing 737-cargo de la compagnie K2 Airways a été repêchée à 53 milles marins (98 km) au sud du port d'Ormara, a indiqué l'Autorité des aéroports du Pakistan.

La Marine pakistanaise et l’Agence pakistanaise de sécurité maritime ont déployé « divers moyens aériens et maritimes » pour localiser l’épave, a-t-elle précisé, ajoutant que les opérations de recherche se poursuivaient pour retrouver les membres d’équipage.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif avait ordonné aux autorités d’accélérer les recherches pour retrouver cet avion-cargo reconverti, âgé de 27 ans, qui avait disparu dans la mer d’Oman après avoir signalé un problème de système de navigation.

K2 Airways, l'exploitant de l'appareil, a indiqué que l'équipage était composé de deux pilotes, deux ingénieurs et un membre du personnel de soutien. Les autorités n'ont fait aucune déclaration officielle concernant leur sort, bien que Shehbaz Sharif ait exprimé ses "sincères condoléances" à leurs familles.

Selon le service de suivi des vols Flightradar24, l’avion se serait abîmé en mer au sud-ouest de Karachi après une série de brusques changements d’altitude, suivis d’une descente finale très raide.

Les autorités ont lancé une opération coordonnée de recherche et de sauvetage en mer, impliquant divers organismes, a indiqué l’autorité aéroportuaire. K2 Airways a déclaré coopérer avec l’Autorité de l’aviation civile du Pakistan et d’autres agences gouvernementales. Boeing n’a pas encore fait de commentaire.

L'avion a signalé un problème de système de navigation à 21 h 18, heure standard du Pakistan (16 h 18 GMT) alors qu'il se dirigeait vers Karachi, a indiqué l'autorité aéroportuaire.

L'AVION A CHUTÉ RAPIDEMENT

Le contrôle aérien local a tenté de le guider, mais trois minutes plus tard, les systèmes radar ont montré que l’avion descendait rapidement et la communication a été perdue, a précisé l’autorité. Le vol se trouvait alors à environ 155 milles marins (287 km) à l’ouest de Karachi, selon le communiqué.

Les dernières minutes des données de suivi de Flightradar24 semblaient chaotiques, montrant l’avion plonger d’environ 5 000 pieds en moins d’une minute avant de remonter d’environ 6 000 pieds en 30 secondes, puis d’entamer un piqué catastrophique à partir de 36 550 pieds.

Le dernier point de données transmis situait l’appareil à 1 100 pieds au-dessus du niveau de la mer, avec une vitesse verticale de moins 22 400 pieds par minute — soit environ 400 kilomètres par heure —, ce qui correspond à une vitesse de descente extrêmement raide et anormale.

L’avion disparu est l’un des 737-400 de Boeing, vieux de plusieurs décennies, soit deux générations plus anciennes que le 737 MAX qui a été au cœur d’une crise de sécurité. Il est équipé de moteurs fabriqués par CFM International, détenue conjointement par GE Aerospace GE.N et le groupe français Safran SAF.PA .

Selon Flightradar24, ce 737-400 a d’abord été livré en 1999 à la compagnie russe Aeroflot en tant qu’avion de ligne, avant d’être converti en avion-cargo en 2012. Il s’agit du seul appareil de la compagnie K2 Airways, pour laquelle il est entré en service en 2024. Son dernier vol remontait au 28 juin, d’après les données de Flightradar24.

Cet incident serait le premier accident mortel au Pakistan depuis 2020, année où un A320 d' AIR.PA , exploité par Pakistan International Airlines, s'était écrasé avant d'atteindre la piste à Karachi, faisant 97 morts.