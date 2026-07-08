Le groupe BPCE en négociations pour acheter des filiales immobilières d'Arkéa

Le groupe BPCE, rassemblant notamment les Banques populaires et les Caisses d'épargne, a annoncé mercredi l'ouverture de négociations exclusives avec Arkéa, division du Crédit Mutuel basée en Bretagne, en vue de l'acquisition des filiales Izimmo et Liberkeys, spécialisées dans l'immobilier.

( AFP / BERTRAND GUAY )

Izimmo intervient dans l'investissement et l'épargne immobilière tandis que Liberkeys est un réseau de mandataires spécialisés dans la transaction immobilière ancienne.

Le premier viendra "enrichir l'offre patrimoniale des banques du groupe BPCE auprès de leur clientèle gestion privée et banque privée", réservée à une clientèle fortunée, indique un communiqué, quand le second a pour but de "développer la présence" de BPCE sur ce marché.

La banque acquéreuse revendique un quart des crédits immobiliers en France.

Le prix de vente n'a pas été rendu public. Sous réserve de la réalisation de l'opération, ces deux acquisitions pourraient être finalisées au quatrième trimestre 2026.

BPCE avait déjà partagé jeudi une annonce en lien avec le secteur de l'immobilier: la banque va en effet s'associer avec le promoteur immobilier Nexity pour créer une coentreprise chargée de sélectionner et de distribuer des logements nouvellement construits ou réhabilités.

La nouvelle structure, qui devrait être opérationnelle début 2027, regroupera les équipes chargées de la sélection et l'acquisition de biens immobiliers de BPCE Solutions Immobilières et des entités de distribution de Nexity iSelection et Perl.