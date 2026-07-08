Le sommet de l'échelle socioprofessionnelle plus riche, plus masculin, plus âgé, selon l'Insee

Les 3% de personnes qui sont au sommet de l'échelle socioprofessionnelle en France ont un revenu médian plus de deux fois supérieur aux autres, comptent davantage d'hommes et sont plus âgées, indique l'Insee dans une analyse publiée mercredi.

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Ces 830.000 personnes exercent des professions qui "disposent d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité ou d'expertise dans leur domaine", parmi lesquelles médecins, avocats, architectes, magistrats, enseignants-chercheurs, cadres administratifs ou ingénieurs, détaille l'Insee, en s'appuyant sur des données datant de 2021 à 2023.

Le revenu médian annuel de ces personnes travaillant à temps complet atteignait 76.300 euros en 2022, ce qui est 2,6 fois supérieur à celui de l'ensemble de la population.

Dans ce sommet de l'échelle socioprofessionnelle, on trouve "une forte surreprésentation des professions libérales", les indépendants représentant plus du tiers des dirigeants et professionnels de haut niveau, presque trois fois plus que dans l'ensemble de la population qui travaille.

"Ce sont aussi plus souvent des hommes, des personnes plus âgées et plus souvent issues de milieux favorisés que le reste de la population en emploi", ajoute l'Insee.

En chiffres, 60% de ces personnes sont des hommes (contre 51% dans la population en emploi), 30% sont âgées de 55 ans ou plus (contre 19%), 78% ont un niveau d'études d'au moins bac+5 (contre 18%).

En outre, "la reproduction sociale au sommet de la hiérarchie des emplois est forte", souligne l'Insee. Ainsi, 30% des dirigeants et professionnels de haut niveau avaient des parents formant un ménage à dominante cadre (deux cadres ou un cadre avec une profession intermédiaire), contre 10% dans l'ensemble de la population qui travaille.

Si le revenu médian de ces professionnels est bien supérieur à celui des autres, l'Insee relève néanmoins de fortes disparités de rémunérations au sein de ce groupe, notamment en raison de la forte présence de travailleurs indépendants. Ainsi "3 personnes sur 10 du sommet de l’échelle socioprofessionnelle ne font pas partie des 10% des personnes les mieux rémunérées", précise l'Insee.

Les revenus d'activité s'échelonnent de 36.900 euros (pour le 1er décile) à 168.200 euros (pour le 9e décile). Pour les professions libérales, le revenu médian s'élève à 89.400 euros, contre 66.900 euros pour les ingénieurs et cadres techniques d'entreprise.