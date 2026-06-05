Les entreprises ajouteront 40 millions de barils de pétrole aux réserves stratégiques américaines une fois la guerre en Iran terminée, a déclaré le secrétaire à l'Énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les niveaux actuels des réserves stratégiques de pétrole (SPR), au paragraphe 2, ainsi que des informations générales sur l'accord international visant à exploiter ces réserves, et sur la perte de production pétrolière dans le Golfe) par Timothy Gardner et Katharine Jackson

Les entreprises qui ont emprunté du pétrole à la Réserve stratégique de pétrole (SPR) américaine ces derniers mois réinjecteront 40 millions de barils supplémentaires de brut sous forme de primes une fois le conflit en Iran terminé, a déclaré vendredi le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, lors d'une interview sur Fox Business. Les prix des carburants ont grimpé en flèche depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran en février, mais M. Wright a déclaré ne pas s'inquiéter des niveaux de stocks de la SPR, qui, à 357,1 millions de barils, ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans.

"Je ne suis pas inquiet, car nous ne vendons aucun baril de pétrole; nous acheminons du pétrole vers le marché à court terme lorsque celui-ci en a besoin, et nous échangeons ces barils", a déclaré M. Wright dans l'émission "Varney & Company" de Fox Business. Le DOE prête via la SPR – dont les réserves sont stockées dans des cavités souterraines au Texas et en Louisiane – environ 133 millions de barils de pétrole à des entreprises qui les rembourseront en brut, avec des primes pouvant atteindre 24 %. Le département affirme que ce système contribuera à stabiliser les marchés sans aucun coût pour les contribuables américains.

"Pour chaque baril que nous prélevons, nous en récupérons 1,25 l'année suivante. Nous allons ajouter 40 millions de barils à la SPR une fois ce conflit terminé, sans aucun coût pour le contribuable, grâce à des accords déjà conclus", a-t-il déclaré.

Ces prêts s’inscrivent dans le cadre d’un accord plus large conclu en mars avec les pays de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) visant à libérer jusqu’à 400 millions de barils provenant des réserves internationales afin de contribuer à apaiser les marchés mondiaux du pétrole après la fermeture du détroit d’Ormuz et les attaques contre des installations énergétiques.

Environ 14 millions de barils de pétrole par jour ont été perdus par les producteurs du Golfe en raison de la guerre et l’AIE a averti cette semaine que les libérations de stocks d’urgence sont temporaires et ne constituent pas une solution aux pertes d’approvisionnement.