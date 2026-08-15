Les Émirats arabes unis affirment que l'Iran a attaqué un navire de l'ADNOC dans le détroit d'Ormuz et appellent à la réouverture de cette voie navigable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute, aux paragraphes 1 et 3, que les Émirats arabes unis accusent l'Iran et appellent à la réouverture du détroit d'Ormuz)

Les Émirats arabes unis ont déclaré samedi que l'Iran avait attaqué un navire de la Compagnie nationale pétrolière d'Abou Dhabi alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz la veille, a rapporté l'agence de presse officielle émiratie WAM.

L'ADNOC a indiqué qu'aucun blessé n'était à déplorer et que la situation était sous contrôle, selon la WAM.

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a appelé Téhéran à mettre fin à ce qu'il a qualifié d'attaques non provoquées, à cesser les hostilités et à rouvrir entièrement la voie navigable.

L'Iran n'a pas immédiatement réagi.

Les Gardiens de la Révolution iraniens avaient déjà menacé de prendre des mesures contre les navires transitant par le détroit s’ils étaient liés aux adversaires de Téhéran ou s’ils ne se conformaient pas aux directives iraniennes.

Cette attaque était le troisième incident de ce type impliquant des navires de l’ADNOC en moins d’une semaine, et les Émirats arabes unis avaient également accusé l’Iran d’être à l’origine des incidents précédents.

Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, a déclaré qu’Abu Dhabi défendrait sa souveraineté et ses intérêts après les attaques répétées contre des navires de l’ADNOC.

"Nous préserverons nos droits à la liberté de navigation… tout en poursuivant la voie du dialogue et en privilégiant les options diplomatiques", a déclaré M. Gargash dans un message publié sur X.

Par ailleurs, l’agence britannique Maritime Trade Operations a indiqué plus tôt avoir reçu un rapport faisant état d’un vraquier qui aurait été touché par un projectile non identifié dans le détroit vendredi. Il n’était pas possible de déterminer immédiatement si l’incident concernait le même navire de l’ADNOC.

Avant le conflit, environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitait par ce détroit étroit situé entre Oman et l’Iran. Depuis le déclenchement, le 28 février, de la guerre américano-israélienne contre l’Iran , le trafic maritime a été perturbé à plusieurs reprises, ce qui a entraîné une hausse des tarifs de fret et suscité des inquiétudes en matière de sécurité.

L’ADNOC, la compagnie pétrolière d’État d’Abou Dhabi, est l’un des plus grands producteurs d’énergie au monde et exporte du pétrole brut, du gaz naturel et des produits raffinés dans le monde entier.