Les contrats à terme de Wall Street chutent et l'or se redresse suite au tumulte des tarifs douaniers de Trump

Les contrats à terme de Wall Street et les actions européennes ont chuté tandis que l'or s'est redressé lundi, alors que la confusion sur la politique commerciale américaine a frappé les marchés, après que le président Donald Trump a annoncé un nouveau tarif de 15 % à la suite de la décision de la Cour suprême contre ses prélèvements mondiaux. Les marchés des devises ont oscillé alors que les investisseurs tentaient de comprendre les implications pour les principales économies mondiales, tandis que les actions à Hong Kong ont bondi sur l'évaluation que les droits de douane américains sur la Chine pourraient diminuer. La Cour suprême des États-Unis a invalidé les tarifs douaniers d'urgence de M. Trump vendredi, ce qui a conduit le président à annoncer rapidement un nouveau taux de 10 % pour le reste du monde, avant de le porter à 15 % samedi. "Le paysage tarifaire est maintenant plus incertain qu'auparavant, et l'incertitude n'est pas une bonne nouvelle pour une économie ou un marché", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de change chez NAB. "À moins que le bon sens ne l'emporte, nous pourrions entrer dans un processus circulaire où de nouveaux droits de douane sont annoncés, puis potentiellement annulés, seulement pour que de nouveaux droits de douane soient annoncés, et nous recommençons la danse." Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont baissé de 0,54 % et ceux du Nasdaq NQc1 ont baissé de 0,59 %, après avoir chuté de 1 % précédemment. Les marchés boursiers américains devraient également être testés plus tard cette semaine par les résultats de Nvidia NVDA.O , qui sont susceptibles de faire des vagues étant donné que le concepteur de puces représente près de 8 % de l'indice S&P 500. L'or a progressé de 1,2% à 5 163 dollars l'once XAU= et l'argent de 2,8% à environ 87 dollars l'once XAG= . L'indice européen STOXX 600 .STOXX a baissé de 0,35%, le DAX allemand .GDAXI a reculé de 0,62% mais le FTSE 100 britannique .FTSE a légèrement progressé. "Trump est Trump - il n'abandonnera pas son mantra "l'Amérique d'abord" et continuera à repousser les limites tant qu'il sera au pouvoir", a déclaré Tomas Hildebrandt, gestionnaire de portefeuille senior chez Evli à Helsinki. "(Il) peut y avoir un certain soulagement pour certains exportateurs européens, mais l'attitude dure et anti-européenne de l'administration Trump ne s'estompe pas. " BAISSE DU TAUX MOYEN DES DROITS DE DOUANE On ne sait pas exactement quand les nouveaux droits de douane seront imposés, ce qui pourrait être exclu et si tous les pays seront soumis à un taux de 15 %. Certains pays, dont le Royaume-Uni et l'Australie, appliquaient des droits de douane de 10 % en vertu des anciennes règles, tandis que de nombreux pays d'Asie appliquaient des taux plus élevés. Le Yale Budget Lab a indiqué que le taux effectif moyen global des droits de douane s'élèverait à 13,7 % après l'annonce de M. Trump samedi, contre 16 % - le taux le plus élevé depuis 1936 - avant la décision de la Cour suprême. Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que les droits de douane de 15 % expirent après 150 jours, conformément à la loi sur le commerce de 1974, en vertu de laquelle ils seront fixés. Dans ce cas, le taux moyen tomberait à 9,1 %. Le dollar a baissé en Asie et au début de l'Europe, mais est resté stable, les investisseurs étant confrontés à l'incertitude politique. Le franc suisse CHF=EBS et le yen japonais JPY=EBS , valeur refuge, ont tous deux progressé avant de redescendre. L'euro a peu changé par rapport au dollar EUR=EBS à 1,1778 $. Les marchés asiatiques ont été mitigés mais les actions ont globalement augmenté, l'indice MSCI Asia qui exclut le Japon ayant progressé de 0,78% .MIAPJ0000PUS . L'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 2,53 %, en partie en raison des attentes de la Chine qui devra faire face à des droits de douane moins élevés après la décision. Les analystes de Goldman Sachs ont noté que la Chine pourrait voir une baisse de 6,6 points de pourcentage de son taux tarifaire. Le Nikkei .N225 japonais était fermé pour cause de vacances mais les contrats à terme NKc1 ont baissé de 0,38%. Les prix du pétrole brut Brent LCOc1 ont augmenté de 0,15% à 71,78 dollars le baril, ajoutant aux gains réalisés la semaine dernière lorsque Trump a déclaré que les États-Unis pourraient frapper l'Iran dans le cadre d'un renforcement à grande échelle des forces dans la région. De nouvelles discussions entre les États-Unis et l'Iran sont prévues pour jeudi O/R Les obligations d'État ont légèrement augmenté aux États-Unis, mais ont peu changé en Europe, le rendement du Trésor américain à 10 ans ayant baissé d'un point de base à 4,075% US10YT=RR . Les rendements évoluent inversement aux prix.