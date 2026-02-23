 Aller au contenu principal
Les contrats à terme de Wall Street chutent et l'or se redresse suite au tumulte des tarifs douaniers de Trump
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 14:12

Les contrats à terme
de Wall Street et les actions européennes ont chuté tandis que
l'or s'est redressé lundi, alors que la confusion sur la
politique commerciale américaine  a frappé les marchés,
après que le président Donald Trump a annoncé un nouveau tarif
de 15 % à la suite de la décision de la Cour suprême contre ses
prélèvements mondiaux.
     Les marchés des devises ont oscillé alors que les
investisseurs tentaient de comprendre les implications pour les
principales économies mondiales, tandis que les actions à Hong
Kong ont bondi sur l'évaluation que les droits de douane
américains sur la Chine pourraient diminuer.
    La Cour suprême des États-Unis a invalidé les tarifs
douaniers d'urgence de M. Trump  vendredi, ce qui a
conduit le président à annoncer rapidement un nouveau taux de 10
% pour le reste du monde, avant de le porter à 15 % samedi.
    "Le paysage tarifaire est maintenant plus incertain
qu'auparavant, et l'incertitude n'est pas une bonne nouvelle
pour une économie ou un marché", a déclaré Rodrigo Catril,
stratège principal en matière de change chez NAB.
    "À moins que le bon sens ne l'emporte, nous pourrions entrer
dans un processus circulaire où de nouveaux droits de douane
sont annoncés, puis potentiellement annulés, seulement pour que
de nouveaux droits de douane soient annoncés, et nous
recommençons la danse."
    Les contrats à terme du S&P 500  ESc1  ont baissé de 0,54 %
et ceux du Nasdaq  NQc1  ont baissé de 0,59 %, après avoir chuté
de 1 % précédemment. 
    Les marchés boursiers américains devraient également être
testés plus tard cette semaine par les résultats de Nvidia
  NVDA.O , qui sont susceptibles de faire des vagues étant
donné que le concepteur de puces représente près de 8 % de
l'indice S&P 500.
    L'or a progressé de 1,2% à 5 163 dollars l'once  XAU=  et
l'argent de 2,8% à environ 87 dollars l'once  XAG= .
    L'indice européen STOXX 600  .STOXX  a baissé de 0,35%, le
DAX allemand  .GDAXI  a reculé de 0,62% mais le FTSE 100
britannique  .FTSE  a légèrement progressé.
     "Trump est Trump - il n'abandonnera pas son mantra
"l'Amérique d'abord" et continuera à repousser les limites tant
qu'il sera au pouvoir", a déclaré Tomas Hildebrandt,
gestionnaire de portefeuille senior chez Evli à Helsinki.
    "(Il) peut y avoir un certain soulagement pour certains
exportateurs européens, mais l'attitude dure et anti-européenne
de l'administration Trump ne s'estompe pas. "
    
    BAISSE DU TAUX MOYEN DES DROITS DE DOUANE
    On ne sait pas exactement quand les nouveaux droits de
douane seront imposés, ce qui pourrait être exclu et si tous les
pays seront soumis à un taux de 15 %. Certains pays, dont le
Royaume-Uni et l'Australie, appliquaient des droits de douane de
10 % en vertu des anciennes règles, tandis que de nombreux pays
d'Asie appliquaient des taux plus élevés.
    Le Yale Budget Lab a indiqué que le taux effectif moyen
global des droits de douane s'élèverait à 13,7 % après l'annonce
de M. Trump samedi, contre 16 % - le taux le plus élevé depuis
1936 - avant la décision de la Cour suprême. 
    Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que les droits de douane
de 15 % expirent après 150 jours, conformément à la loi sur le
commerce de 1974, en vertu de laquelle ils seront fixés. Dans ce
cas, le taux moyen tomberait à 9,1 %.
     Le dollar a baissé en Asie et au début de l'Europe, mais
est resté stable, les investisseurs étant confrontés à
l'incertitude politique. 
  
     Le franc suisse  CHF=EBS  et le yen japonais  JPY=EBS ,
valeur refuge, ont tous deux progressé avant de redescendre.
L'euro a peu changé par rapport au dollar  EUR=EBS  à 1,1778 $.
  
    Les marchés asiatiques ont été mitigés mais les actions ont
globalement augmenté, l'indice MSCI Asia qui exclut le Japon
ayant progressé de 0,78% .MIAPJ0000PUS .
    L'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 2,53 %, en
partie en raison des attentes de la Chine qui devra faire face à
des droits de douane moins élevés après la décision. Les
analystes de Goldman Sachs ont noté que la Chine pourrait voir
une baisse de 6,6 points de pourcentage de son taux tarifaire.
    Le Nikkei  .N225  japonais était fermé pour cause de
vacances mais les contrats à terme  NKc1  ont baissé de 0,38%.
    Les prix du pétrole brut Brent  LCOc1  ont augmenté de 0,15%
à 71,78 dollars le baril, ajoutant aux gains réalisés la semaine
dernière lorsque Trump a déclaré que les États-Unis pourraient
frapper l'Iran dans le cadre d'un renforcement à grande échelle
des forces dans la région. De nouvelles discussions entre les
États-Unis et l'Iran sont prévues pour jeudi  O/R 
     Les obligations d'État ont légèrement augmenté aux
États-Unis, mais ont peu changé en Europe, le rendement du
Trésor américain à 10 ans ayant baissé d'un point de base à
4,075% US10YT=RR . Les rendements évoluent inversement aux prix.

Valeurs associées

Argent
86,50 USD Six - Forex 1 +2,14%
DAX
25 121,67 Pts XETRA -0,55%
FTSE 100
10 697,21 Pts FTSE Indices +0,10%
NVIDIA
189,6600 USD NASDAQ +0,94%
Nikkei 225
56 825,70 Pts Six - Forex 1 -1,12%
Or
5 146,07 USD Six - Forex 1 +0,82%
Pétrole Brent
71,89 USD Ice Europ +0,29%
Pétrole WTI
66,66 USD Ice Europ +0,45%
S&P 500 INDEX
6 909,51 Pts CBOE 0,00%
STOXX Europe 600
628,84 Pts DJ STOXX -0,27%
USA BENCHMARK 10A
4,079 Rates -0,03%
