RN et LFI déposent une motion de censure contre la programmation pluriannuelle de l'énergie

Le Parlement français débat et vote deux motions de censure contre le gouvernement français

Le Rassemblement national (RN) ‌et la France insoumise (LFI) ont annoncé chacun lundi le ​dépôt d'une motion de censure du gouvernement pour protester contre la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) adoptée plus tôt ce mois-ci par ​décret.

Une PPE fixe les grandes orientations de la consommation d'électricité et les ​objectifs de production pour chaque filière ⁠énergétique (nucléaire, éolien, solaire, hydraulique) et permet ainsi aux différents ‌acteurs d'anticiper projets et besoins en investissements.

La troisième PPE, qui concerne la décennie 2025-2035, a été ​présentée le 12 ‌février par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Elle ⁠fait la part belle au nucléaire, confirmant les ambitions du président Emmanuel Macron de relancer la filière, au détriment des ⁠énergies éolienne ‌et solaire.

Dès sa présentation, la feuille de route ⁠énergétique avait été vivement critiquée par la cheffe des députés ‌RN, Marine Le Pen, qui avait dénoncé "une lourde ⁠faute" de Sébastien Lecornu et brandi la menace ⁠d'une motion ‌de censure.

Celle-ci a été déposée ce lundi, a indiqué à Reuters ​le député RN Laurent ‌Jacobelli.

Quelques heures plus tard, la cheffe de file des députés insoumis Mathilde Panot ​a aussi annoncé le dépôt d'une motion de censure contre la PPE 3.

"Le gouvernement va imposer la trajectoire ⁠énergétique de la France pour des décennies par décret sans débat, ni vote !", a-t-elle dénoncé sur X, appelant les députés issus du Nouveau front populaire (NFP) à cosigner la motion de censure.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution d'Elizabeth Pineau, édité ​par Kate Entringer)