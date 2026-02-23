Wall Street ouvre en baisse avec l'incertitude douanière

Une enseigne de Wall Street est photographiée à l'extérieur du New York Stock Exchange à New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse lundi, alors que les investisseurs sont déstabilisés par le regain d'incertitude après l'annonce par ​Donald Trump de nouvelles surtaxes de 15%, à la suite d'une décision de la Cour suprême invalidant les droits de douane dits "réciproques".

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 144,25 points, soit 0,29%, à ​49.481,72 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,07% à 6.904,48 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,07%, soit 16,80 ​points, à 22.869,27 points.

La politique commerciale de Washington ⁠revient sur le devant de la scène après la décision de la Cour suprême des ‌États-Unis d'annuler les droits de douane dits "réciproques" imposés par Washington à ses partenaires commerciaux en avril dernier, un jugement qui a conduit Donald Trump à annoncer ​immédiatement une nouvelle surtaxe globale de ‌10%, qu'il a portée à 15% pendant le week-end.

"D'un point de ⁠vue commercial, il est très difficile pour une entreprise de planifier ses activités lorsqu'elle ne sait pas à quoi s'attendre en matière de fournisseurs, de chaînes d'approvisionnement et de droits de douane", estime ⁠Arthur Laffer Jr, président ‌de Laffer Tengler Investments.

Lundi, le président américain a renouvelé sa condamnation de la ⁠Cour suprême des États-Unis, menaçant d'imposer d'autres types de surtaxes, sans donner de précisions.

Le locataire ‌de la Maison blanche a affirmé dans un message publié sur son réseau Truth ⁠social que la décision de la Cour suprême lui conférait "beaucoup plus de ⁠pouvoirs et de force ‌que je n'en avais avant leur décision ridicule, stupide et très controversée au niveau international".

Par ailleurs, ​la semaine s'annonce chargée, en particulier pour le ‌secteur technologique qui attend les résultats du géant des semi-conducteurs Nvidia mercredi, dans un contexte de doutes concernant le retour sur ​investissements dans le secteur de l'IA.

Aux valeurs, Domino's Pizza avance de 5,15%. La chaîne de restauration a publié un chiffre d'affaires à périmètre constant aux Etats-Unis supérieur aux attentes pour ⁠le quatrième trimestre, grâce aux promotions et aux nouveaux produits proposés.

Eli Lilly gagne 3,6% alors que son concurrent danois Novo Nordisk a annoncé que son médicament expérimental contre l’obésité CagriSema n'avait pas atteint le critère d'évaluation principal d'un essai conçu pour démontrer sa non-infériorité par rapport au tirzepatide d'Eli Lilly en matière de réduction du poids.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur [L8N3ZI09S]

(Rédigé par Mara ​Vîlcu, édité par Kate Entringer)