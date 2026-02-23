Ukraine: Nouveaux pourparlers de paix en fin de semaine, selon le chef de cabinet de Zelensky

Un drapeau ukrainien flotte au-dessus de Downing Street à Londres au Royaume-Uni
Une nouvelle série de pourparlers visant à mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait avoir lieu à la fin de la semaine, a déclaré lundi le chef de cabinet du président Volodimir Zelensky aux médias ukrainiens.
"Je pense que ce sera à la fin de la semaine, cette semaine", a déclaré Kirilo Boudanov à Novyny.Live qui l'interrogeait sur la prochaine série de pourparlers.
Kirilo Boudanov a également déclaré que le prochain échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait avoir lieu cette semaine.
Sans donner de chiffre précis, il a indiqué que cet échange pourrait être plus important que le précédent, lors duquel les deux pays avaient restitué 157 prisonniers de guerre chacun.
(Rédigé par Anna Pruchnicka ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)
