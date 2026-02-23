Ukraine: Nouveaux pourparlers de paix en fin de semaine, selon le chef de cabinet de Zelensky

Un drapeau ukrainien flotte au-dessus de Downing Street à Londres au Royaume-Uni

Une ‌nouvelle série de pourparlers visant ​à mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait avoir lieu ​à la fin de la semaine, ​a déclaré lundi le ⁠chef de cabinet du président ‌Volodimir Zelensky aux médias ukrainiens.

"Je pense que ce sera ​à ‌la fin de la ⁠semaine, cette semaine", a déclaré Kirilo Boudanov à Novyny.Live qui l'interrogeait ⁠sur la ‌prochaine série de pourparlers.

Kirilo ⁠Boudanov a également déclaré ‌que le prochain échange ⁠de prisonniers de guerre entre la ⁠Russie ‌et l'Ukraine pourrait avoir lieu cette ​semaine.

Sans donner ‌de chiffre précis, il a indiqué que cet ​échange pourrait être plus important que le précédent, ⁠lors duquel les deux pays avaient restitué 157 prisonniers de guerre chacun.

(Rédigé par Anna Pruchnicka ; version française Coralie Lamarque, édité par ​Blandine Hénault)