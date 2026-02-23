Guerre en Ukraine : le coût de la reconstruction estimé à plus de 500 milliards d'euros

Au-delà du coût financier, les conséquences humaines, socioéconomiques et environnementales de l'invasion russe seront ressenties "pendant des générations".

Des secouristes ukrainiens à Sofiivska Borshchagivka, en Ukraine, le 22 février 2026. ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Reconstruire l'Ukraine après la guerre qui l'opppose à la Russie depuis quatre ans coûtera environ 588 milliards de dollars (plus de 500 milliards d'euros) sur la prochaine décennie, selon un rapport conjoint de Kiev, de la Banque Mondiale, de l'Union européenne et des Nations unies publié lundi 23 février.

"Les coûts de la reconstruction continuent à augmenter et sont désormais estimés à 587,7 milliards de dollars sur un horizon de dix ans, soit l'équivalent de trois fois le PIB ukrainien en 2025", selon le rapport. Ce document, qui chiffre chaque année les dégâts infligés à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022, est préparé conjointement par la Banque mondiale, le gouvernement ukrainien, la Commission européenne et l'Onu.

Les secteurs les plus affectés sont le logement, les transports et l'énergie , selon le rapport, qui couvre les 46 mois entre le début de l'invasion russe en février 2022 et décembre 2025. Les dommages et les besoins se concentrent dans les régions proches du front et dans les grandes zones urbaines ukrainiennes, précise le rapport. Les besoins les plus importants se concentreront à long terme dans le secteur des transports (96 milliards de dollars soit 82 milliards d'euros), le secteur énergétique (77 milliards d'euros), le logement (77 milliards d'euros) le commerce et l'industrie (54 milliards d'euros) et l'agriculture (47 milliards d'euros).

15 milliards pour Kiev

Les régions de Donetsk (est) et Kharkiv (nord est), où se concentrent les combats, nécessiteront d'importants efforts de reconstruction.

Pour la capitale Kiev -3 millions d'habitants et surface légèrement inférieure à celle de Berlin- la reconstruction est évaluée à plus de 15 milliards de dollars, la ville étant fréquemment touchée par des attaques de drone et de missiles russes.

Les conséquences humaines, socioéconomiques et environnementales de l'invasion russe seront ressenties "pendant des générations", souligne le rapport.

Les alliés occidentaux de l'Ukraine ont débloqué plus de 400 milliards de dollars d'aide financière, militaire et humanitaire depuis le début de l'invasion russe, selon l'institut allemand Kiel. Pour l'instant, l'Ukraine consacre la plupart de ces fonds à son effort de guerre et au maintien à flot de son économie.

L'Union européenne a approuvé en décembre un prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine pour la période 2026-2027 -la majeure partie étant destinée à sa défense- mais la Hongrie, dont le dirigeant Viktor Orban est proche du Kremlin, a menacé de le bloquer.