Les chargements de pétrole irakien ont été brièvement suspendus après qu'un drone a percuté un pétrolier à Bassorah, selon certaines sources

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* Le drone n'a causé ni dégâts ni incendie sur le pétrolier

* L'incident n'était pas une attaque directe

* Les opérations de chargement ont repris

(Ajout d'une déclaration du ministère du Pétrole aux paragraphes 3 et 4)

L'Irak a brièvement suspendu jeudi les chargements de pétrole après qu'un drone a percuté un pétrolier à son terminal de Bassorah, ont déclaré à Reuters quatre sources irakiennes issues des secteurs pétrolier et de la sécurité, avant de les reprendre par la suite.

Le drone n’a causé ni dégâts ni incendie et l’identité de son lanceur n’était pas immédiatement connue, ont ajouté ces sources.

Dans un communiqué, le ministère du Pétrole a déclaré que les informations faisant état d’un arrêt des exportations de brut depuis les ports du sud en raison d’une prétendue attaque de drone étaient inexactes, et que les opérations de chargement se poursuivaient normalement.

Le ministère a précisé que son enquête avait révélé que l’incident concernait un pétrolier ayant signalé avoir aperçu un objet étranger à proximité, et qu’aucun incendie ni aucun dommage n’avait été constaté sur le navire.

Cet incident ne constituait pas une attaque directe contre les terminaux de Bassorah ni contre les navires qui s’y trouvaient, a déclaré à Reuters le directeur de la SOMO, l’organisme public irakien chargé de la commercialisation du pétrole.

“Cela ne vise pas le terminal pétrolier de Bassorah. La cible se trouve ailleurs. Le chargement se poursuit à un rythme normal, en fonction de la disponibilité des navires”, a déclaré Ali Nazar.

Le pétrolier a été remorqué hors du port, tout comme un autre pétrolier qui avait été ancré par mesure de précaution, ont indiqué les quatre sources.

FERMETURE DES INSTALLATIONS DU CHAMP GAZIER DE KHOR MOR EN IRAK

Mercredi, un drone s’est écrasé dans le port irakien de Faw sans causer de dégâts, a rapporté l’agence de presse officielle, sans donner plus de détails. Les opérations portuaires n’ont pas été affectées.

Par ailleurs, Dana Gas a annoncé jeudi avoir fermé les principales installations de production du gisement de gaz de Khor Mor, en Irak, en raison de menaces crédibles pour la sécurité et de l’escalade des tensions régionales, ajoutant qu’elle suivait de près la situation, a déclaré un porte-parole de la société.

Les approvisionnements en gaz destinés aux centrales électriques de la région du Kurdistan irakien ont baissé de 2 500 mégawatts en raison des menaces pour la sécurité sur le gisement de Khor Mor, a indiqué le ministère régional de l’Électricité dans un communiqué.

Le ministère a précisé que cette interruption était temporaire et que toutes les parties s’efforçaient de rétablir l’approvisionnement en gaz des centrales électriques.

La guerre avec l'Iran a perturbé les exportations de pétrole depuis les terminaux du sud de l'Irak en raison de la fermeture de facto du détroit d'Ormuz.

L’Irak, deuxième producteur de l’OPEP, a exporté 10 millions de barils de pétrole via le détroit d’Ormuz en avril, contre environ 93 millions par mois avant la guerre, selon le ministre du Pétrole Basim Mohammed.

Le total des exportations de juin s'est élevé à environ 24,5 millions de barils, ont indiqué deux responsables du secteur pétrolier à Reuters le 5 juillet.

BAGDAD CHERCHE À ÉQUILIBRER SES RELATIONS AVEC L’IRAN ET LES ÉTATS-UNIS

L’Irak exporte également via la Turquie en empruntant l’oléoduc nord de Kirkouk-Ceyhan et a cherché à exporter du pétrole via la Syrie .

Bagdad s'efforce de trouver un équilibre dans ses relations avec l'Iran voisin et les États-Unis, dans un contexte d'escalade militaire entre ces deux pays.

Cependant, Téhéran a lancé des attaques contre des groupes d’opposition kurdes iraniens dans le nord de l’Irak, tandis que des militants soutenus par l’Iran en Irak ont mené des attaques contre des pays voisins du Golfe.