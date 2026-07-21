Aide à l'Ukraine : le FMI approuve un versement immédiat d'environ 690 millions de dollars

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la directrice du FMI Kristalina Georgieva à Washington le 11 décembre 2023. ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

"L'Ukraine continue de démontrer une résilience remarquable", a observé la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, lundi 20 juillet.

Bonne nouvelle pour Kiev. Lundi 20 juillet, le Fonds monétaire international a approuvé un versement immédiat d'environ 690 millions de dollars (600 millions d'euros) à l'Ukraine dans le cadre de son programme de prêt au pays en guerre contre la Russie. Cette nouvelle tranche doit porter à 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros) le niveau actuel des décaissements du FMI en faveur de Kiev, sur un accord de financement total de 8,1 milliards de dollars (7,1 milliards d'euros).

Elle fait suite à un réexamen de ce programme, qui attend de l'Ukraine qu'elle maintienne sa stabilité économique et mène plusieurs réformes, notamment en matière de corruption, de fiscalité et de monnaie. Le pays d'Europe de l'Est est en conflit depuis février 2022 contre la Russie, qui le bombarde quotidiennement.

"L'Ukraine a maintenu une stabilité macroéconomique et financière malgré la guerre continue de la Russie, un environnement extérieur plus difficile et des risques qui demeurent exceptionnellement grands", a salué le FMI lundi, considérant que les résultats du programme étaient jusque-là "largement satisfaisants". "L'Ukraine continue de démontrer une résilience remarquable", a ajouté la directrice de l'institution, Kristalina Georgieva, rappelant que la stabilité macroéconomique du pays restait "la priorité immédiate".