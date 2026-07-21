 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carburants: Bregeon promet un point sur les aides "d'ici à fin août"
information fournie par AFP 21/07/2026 à 08:52

La ministre déléguée à l'Energie et porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, à Paris le 1er juillet 2026. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

La ministre déléguée à l'Energie et porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, à Paris le 1er juillet 2026. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

La ministre déléguée à l'Energie et porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, questionnée sur la nouvelle hausse des prix des carburants, a rappelé mardi que des aides restent en place jusqu'à fin août et promis un point sur la situation d'ici là.

"C'est évidemment les conséquences de ce qui se passe au Moyen-Orient. Les Français le savent et je comprends que c'est très difficile pour beaucoup de nos concitoyens", a affirmé Maud Bregeon sur France 2, évoquant "des fluctuations qu'on a du mal à anticiper".

"La tendance à l'heure où on se parle est à la hausse. Je ne suis pas en mesure de vous dire ce qui se passera dans les jours ou dans les semaines à venir. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que le gouvernement a déployé des aides" pour "les secteurs d'activité les plus exposés" et "les Français les plus précaires", a-t-elle dit.

"Ces aides sont toujours en place", a-t-elle ajouté, précisant que les concernés peuvent y avoir recours jusqu'à fin août.

Questionnée sur la possibilité que ces dispositifs soient prolongés, la ministre a répondu que le gouvernement "fera le point d'ici à fin août".

Plusieurs crises géopolitiques expliquent la hausse des prix des carburants.

D'un côté, la Russie, important producteur de gazole, a annoncé le 8 juillet interdire ses exportations de gazole pour faire face aux pénuries de carburant dans le pays, provoquées par les frappes ukrainiennes sur ses raffineries.

De l'autre, les prix des carburants affichent une augmentation quasi-continue depuis la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, le 26 juin.

Avant cela, ils avaient diminué pendant près de deux semaines, à la suite de la signature d'un accord de paix entre les deux pays le 15 juin.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Fed aux ordres de Trump ?
    La Fed aux ordres de Trump ?
    information fournie par Ecorama 21.07.2026 09:20 

    L'arrivée de Kevin Warsh marque-t-elle un tournant pour la banque centrale américaine ? Entre indépendance de la Fed, politique de taux et nouvelles méthodes de pilotage, quels changements faut-il attendre ? L'analyse de Thibault Prébay, auteur et économiste indépendant. ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    SpaceX publiera ses résultats le 4 août, une première depuis son entrée en Bourse
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.07.2026 09:11 

    SpaceX publiera ses résultats trimestriels le 4 août après Bourse, une première depuis son introduction à Wall Street, selon un avis publié lundi sur son site officiel, un événement très attendu alors que le cours du titre s'est récemment replié. Le groupe aérospatial, ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes ouvrent sans grand élan
    information fournie par AFP 21.07.2026 09:10 

    Les Bourses européennes ont ouvert sans fort élan mardi, prises entre le rebond des valeurs tech constaté sur les places asiatiques et le risque géopolitique toujours élevé au Moyen-Orient. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,14%, Francfort ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Tourisme en France : "Les clignotants sont au vert" cet été, le gouvernement vise "100 milliards de recettes en 2030"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 21.07.2026 09:09 

    La France avait accueilli 102 millions de visiteurs internationaux en 2025, permettant d'engranger des recettes record de 77,5 milliards d'euros. Malgré les tensions géopolitiques, la France continue d'attirer nombre de touristes et l'été 2026 s'annonce fructueux. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,12 +0,35%
2CRSI
26,7 +1,83%
CAC 40
8 352,79 +0,15%
VALERIO THERAPEUTICS
0,905 +9,04%
TOTALENERGIES
72,31 +1,64%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank