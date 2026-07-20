Les chargements de pétrole de la CPC ont de nouveau été suspendus après l'attaque d'un drone contre le pétrolier Nelsa

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* Les activités avaient repris après les attaques de dimanche, mais ont de nouveau été interrompues à la suite de l'attaque contre le pétrolier Nelsa

* Le port gère la majeure partie des exportations de pétrole du Kazakhstan, soit environ 2 % de l'offre mondiale

* L'incendie provoqué par l'attaque a été éteint, aucun déversement n'a été signalé

* La Russie affirme que l'Ukraine tente de déstabiliser le marché mondial du pétrole

(Mise à jour avec la réaction du ministère russe des Affaires étrangères au paragraphe 4)

Les chargements de pétrole ont été suspendus dans le port de la mer Noire qui traite la majeure partie des exportations du Kazakhstan, à la suite d’une attaque ukrainienne par drone contre le pétrolier Nelsa,a déclaré lundi l’opérateur portuaire, le Caspian Pipeline Consortium.

L'Ukraine et la Russie ont intensifié ces dernières semaines leurs attaques contre des navires et d'autres installations en mer Noire et en mer d'Azov, cherchant à saper leurs efforts de guerre respectifs . "Les opérations de chargement de pétrole ont été suspendues. Aucun déversement de pétrole ne s’est produit et aucune inflammation du pétrole dans les citernes de cargaison n’a eu lieu", a déclaré le CPC dans un communiqué.

La suspension des chargements à partir de l’oléoduc du CPC , qui exporte près de 2 % du pétrole mondial, vient s’ajouter aux inquiétudes mondiales concernant le pétrole, déjà mises à rude épreuve par la guerre en Iran ,qui a perturbé l’approvisionnement en provenance d’Arabie saoudite et d’autres producteurs du Golfe.

Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné cette dernière attaque et a accusé l’Ukraine de prendre pour cible les pétroliers de la CPC dans le cadre de son "ambition de déstabiliser davantage la situation sur les marchés mondiaux du pétrole".

L’oléoduc achemine du pétrole brut russe ainsi que des livraisons kazakhes et débouche près du port russe de Novorossiisk.

La CPC, qui compte parmi ses actionnaires les géants américains Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N , a déclaré dans un communiqué qu’un drone avait attaqué un pétrolier baptisé Nelsa, qui était en cours de chargement à l’un des deux postes d’amarrage à point unique.

Un incendie s’est déclaré sur le pont et sous le pont après que le pétrolier a été touché à tribord. L’équipage et les équipes d’urgence ont par la suite maîtrisé l’incendie, a précisé la CPC.

Les 22 membres d’équipage, de nationalités diverses, ont été évacués à l’aide de remorqueurs de la CPC , à l’exception du capitaine et du second. Le pétrolier est resté à flot.

L'oléoduc de la CPC , long de 940 miles (1 510 km), relie les gisements pétroliers de la mer Caspienne au Kazakhstan au port russe de Novorossiisk, sur la mer Noire. Le pétrole chargé à cet endroit est ensuite acheminé par pétrolier vers les marchés mondiaux. La CPC représente environ 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan.

Les chargements avaient été suspendus plus tôt après l'attaque de deux pétroliers dimanche, mais avaient repris avant l'attaque du Nelsa.

Le ministère de l'Énergie du Kazakhstan avait alors déclaré que les installations d'amarrage à point unique, SPM-1 et SPM-3, n'avaient pas été endommagées.

Les livraisons de pétrole de la CPC en juin ont baissé de 7 % par rapport à mai, pour s’établir à 1,699 million de barils par jour, selon ces sources, en raison d’un accident survenu fin mai sur le gisement de Tengiz et d’une baisse des volumes de brut russe.