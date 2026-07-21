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Tourisme en France : "Les clignotants sont au vert" cet été, le gouvernement vise "100 milliards de recettes en 2030"
information fournie par Boursorama avec Media Services 21/07/2026 à 09:09

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

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La France avait accueilli 102 millions de visiteurs internationaux en 2025, permettant d'engranger des recettes record de 77,5 milliards d'euros.

Malgré les tensions géopolitiques, la France continue d'attirer nombre de touristes et l'été 2026 s'annonce fructueux. Alors que les professionnels du secteur ont fait état d'un recul des réservations de mars à début juin, dû en particulier à la guerre au Moyen-Orient et aux hausses de prix qui en ont découlé, la tendance est désormais en progression, affirme Serge Papin, le ministre du Tourisme, également en charge des PME, du Commerce et de l'Artisanat, lors d'un entretien à l'AFP ce lundi 20 juillet. "Les clignotants sont plutôt au vert sur tous les registres, à la fois géographiques, c'est-à-dire tous les endroits, et en même temps, sur tous les profils de clients, du camping au palace", dit-il.

Dans le détail, les réservations pour des hébergements en France d'ici fin septembre sont attendues en croissance comprise entre 1% et 5% sur un an pour les visiteurs français et internationaux, selon le ministre. "Il y a des clientèles internationales en pleine dynamique, comme par exemple +16% de Sud-Coréens, +21% de Mexicains et +20% d'Australiens", ajoute-t-il. Pour Serge Papin, les réservations de dernière minute peuvent "être une contrainte ou une opportunité. On s'aperçoit que l'attentisme, au fond, nous bénéficie."

"Un effet Notre-Dame"

Le ministre met en avant "un effet Notre-Dame indéniable" depuis la réouverture de la cathédrale fin 2024, après cinq années de travaux, ou encore l'extension de Disneyland Paris avec l'ouverture récente du monde de la Reine des neiges. "La France est aussi le pays qui a le plus d'événements de notoriété internationale", dit-il, citant notamment le Tour de France ou les concerts de Céline Dion, prévus en septembre-octobre. Dans ces conditions, le ministre se montre confiant sur "le fait qu'on doit améliorer notre score de l'an dernier, qui était lui-même déjà très bon".

Le ministre a par ailleurs annoncé une aide aux départs pour 300.000 familles, via un budget de 40 millions d'euros doté par l'Agence nationale des chèques-vacances. "On va, grâce à cette agence nationale, aider 300.000 familles à partir en vacances, qui sont souvent des familles monoparentales, qui ne partiraient pas (...). Donc ça va concerner presque 1 million de personnes", a-t-il dit sur RTL mardi.

En 2025, la France avait accueilli 102 millions de visiteurs internationaux, contre 100 millions en 2024, permettant d'engranger des recettes record de 77,5 milliards d'euros. "L'ambition, c'est d'arriver à 100 milliards de recettes en 2030", souligne le ministre, via une offre diversifiée, qui permet des séjours plus longs. Début juillet, le Syndicat des entreprises du Tour Operating (Seto), avait anticipé un été 2026 moins bon que l'an dernier. Toutefois, selon le syndicat, la France était la seule destination voyant le nombre de voyageurs grimper, dopée notamment par les moyennes montagnes avec leurs températures moins élevées.

1 commentaire

  • 09:20

    La canicule qui dure, c'est pas si mauvais.
    Les gens préfèrent le soleil et la chaleur, plutôt que la fraîcheur qui dure et la pluie.
    Par conre, passer à 100 milliards veut dire que les prix vont exploser.
    L'étranger s'impose pour de bonnes vacances.

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