Les changements de recommandations : Capgemini, Publicis, Scor, Pernod Ricard, Sartorius...
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 09:30

logo Pernod Ricard (crédit photo : Adobe Stock / )

* CAPGEMINI CAPP.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* PUBLICIS PUBP.PA - Citigroup entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".

* SCOR SCOR.PA - Exane BNP Paribas relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre".

* PERNOD RICARD PERP.PA - Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre".

* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

* LEGRAND LEGD.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

* DASSAULT SYSTEMES DAST.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 31 euros contre 36,5 euros.

* EUROFINS SCIENTIFIC EUFI.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 81 euros contre 72 euros.

* ABIVAX ABVX.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 130 euros contre 70 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ABIVAX
119,4000 EUR Euronext Paris +20,61%
CAPGEMINI
144,6000 EUR Euronext Paris -4,14%
DASSAULT SYSTEMES
24,9100 EUR Euronext Paris +0,65%
EUROFINS SCIENTIFIC
70,0200 EUR Euronext Paris +1,07%
LEGRAND
125,3500 EUR Euronext Paris -0,91%
PERNOD RICARD
74,3400 EUR Euronext Paris -0,27%
PUBLICIS GROUPE
88,6600 EUR Euronext Paris -0,23%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
215,6000 EUR Euronext Paris +0,61%
SCOR
28,3000 EUR Euronext Paris +0,21%
