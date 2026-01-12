Les changements de recommandations : Capgemini, Publicis, Scor, Pernod Ricard, Sartorius...

logo Pernod Ricard (crédit photo : Adobe Stock / )
* CAPGEMINI CAPP.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".
* PUBLICIS PUBP.PA - Citigroup entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".
* SCOR SCOR.PA - Exane BNP Paribas relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre".
* PERNOD RICARD PERP.PA - Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre".
* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".
* LEGRAND LEGD.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".
* DASSAULT SYSTEMES DAST.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 31 euros contre 36,5 euros.
* EUROFINS SCIENTIFIC EUFI.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 81 euros contre 72 euros.
* ABIVAX ABVX.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 130 euros contre 70 euros.
