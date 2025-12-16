Les actions européennes chutent dans l'attente des données sur l'emploi aux États-Unis, les contrats à terme de Wall Street sont en baisse

*

Les données sur l'emploi aux États-Unis pour octobre et novembre sont attendues mardi

*

La BoE, la BCE et la BoJ se réunissent plus tard dans la semaine

*

Le pétrole passe sous la barre des 60 dollars le baril pour la première fois depuis des mois

(Mise à jour des prix au cours des échanges européens) par Elizabeth Howcroft

Les actions européennes ont chuté mardi et Wall Street s'apprêtait à ouvrir en baisse, les traders adoptant une position prudente avant les données clés sur l'emploi aux États-Unis.

Dans une semaine chargée en données de marché, les investisseurs attendaient les rapports sur l'emploi américain d'octobre et de novembre prévus plus tard dans la session, suite aux retards dans la collecte des données pendant la fermeture du gouvernement américain.

Les données pourraient influencer les attentes concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine l'année prochaine, après que le commentaire de la Fed lorsqu'elle a réduit les taux la semaine dernière a été interprété comme moins hawkish que prévu, renforçant les attentes pour d'autres réductions de taux en 2026. Les marchés boursiers ont chuté au cours des échanges asiatiques, l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS tombant à son plus bas niveau depuis trois semaines. La croissance de la production industrielle chinoise a atteint son plus bas niveau depuis 15 mois en novembre, selon les données . Les indices européens ont également ouvert en baisse et ont eu du mal à progresser. A 1219 GMT, le STOXX 600 était en baisse de 0,1% sur la journée .STOXX , le FTSE 100 de Londres était en baisse de 0,5% .FTSE et le DAX d'Allemagne était en baisse de 0,4% .GDAXI . Les progrès dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine ont contribué à la baisse des actions de défense européennes . Ce recul s'inscrit néanmoins dans le contexte de marchés boursiers atteignant des niveaux record en 2025, le STOXX 600 étant en voie de réaliser un gain global de 14,8 % en 2025.

L'indice mondial des actions MSCI était en baisse de 0,3 % sur la journée .MIWD00000PUS , et en hausse de 19,8 % sur l'ensemble de l'année. Les économistes prévoient que les données sur l'emploi aux États-Unis montreront que la réduction des coûts du gouvernement fédéral a entraîné une baisse de la masse salariale non agricole en octobre, suivie d'un rebond de la croissance de l'emploi en novembre.

"Soit les chiffres sont bons, et l'économie s'accélère à nouveau. Soit les chiffres ne sont pas très bons et l'on s'attend alors à ce que la Réserve fédérale réduise encore ses taux", a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Les contrats à terme sur les indices boursiers américains indiquent une ouverture en baisse pour Wall Street, les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 et les contrats à terme sur le S&P 500 étant tous deux en baisse de 0,1 % EScv1 . La courbe de rendement entre les obligations américaines à deux ans et à dix ans a atteint lundi son niveau le plus élevé depuis le choc tarifaire d'avril.

RÉUNIONS DES BANQUES CENTRALES, AUTRES DONNÉES Les investisseurs sont également attentifs aux données sur l'inflation américaine jeudi, même si un certain nombre de détails clés manqueront, et aux réunions des banques centrales, y compris les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre , de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon . L'indice du dollar américain était en baisse d'environ 0,1% à 98,144 =USD , proche des plus bas de plusieurs semaines contre l'euro et le yen. L'euro était en hausse de 0,1% à 1,1765 $ EUR= . Les données PMI européennes ont montré que la croissance de l'activité commerciale de la zone euro a ralenti plus que prévu à la fin de 2025.

"La baisse des prix de l'énergie signifie que les termes de l'échange de la zone euro - les prix des exportations par rapport à ceux des importations - se rapprochent des meilleurs niveaux observés au cours des quatre dernières années. C'est un point positif pour l'euro", a écrit Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING, dans une note adressée aux clients. Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont peu changé, le rendement allemand à 10 ans s'établissant à 2,8543

DE10YT=RR . Le chômage en Grande-Bretagne a atteint son plus haut niveau depuis le début de 2021 et la croissance des salaires dans le secteur privé a été la plus faible depuis près de cinq ans le mois dernier, selon les données. Les rendements des gilts britanniques à cinq ans et à dix ans ont augmenté après des données PMI flash britanniques plus élevées que prévu .

Les prix du pétrole ont chuté , passant sous la barre des 60 dollars le baril pour la première fois depuis des mois, car les traders considèrent qu'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine est plus probable, ce qui fait espérer un assouplissement des sanctions, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la quantité de pétrole disponible et, partant, une baisse des prix.