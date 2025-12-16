Pfizer prévoit un chiffre d'affaires 2026 creusé par le reflux du Covid et des pertes d'exclusivité

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer , qui a confirmé mardi ses prévisions pour l'exercice 2025, a annoncé que son chiffre d'affaires en 2026 devrait continuer d'être affecté par le reflux des cas de Covid-19 dans le monde mais également par des pertes d'exclusivité sur des traitements.

En 2025, l'activité devrait atteindre environ 62 milliards de dollars, ce qui se situe dans le milieu de la fourchette anticipée début novembre (entre 61 et 64 milliards), mais il devrait ressortir entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars en 2026, a indiqué Pfizer dans un communiqué.

Selon le groupe, les traitements anti-Covid (médicament Paxlovid et vaccin Cominarty) devraient générer seulement environ 5 milliards de dollars, contre autour de 6,5 milliards en 2025.

Et les pertes d'exclusivité (LOE) attendues pour 2026 devraient aussi grever son chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars. Pfizer anticipe que ces LOE devraient représenter un manque à gagner d'environ 17 milliards de dollars par an d'ici 2030, par rapport à 2025.

Hors ces deux éléments, le chiffre d'affaires devrait progresser de 4% en 2026.

En 2026, le bénéfice net par action hors éléments exceptionnels - valeur de référence pour les marchés - devrait être de l'ordre de 2,80 à 3 dollars, contre 3 à 3,15 dollars selon la prévision (confirmée mardi) pour l'exercice en cours.

Les dépenses administratives devraient se situer entre 12,5 et 13,5 milliards de dollars (entre 13,1 et 14,1 milliards en 2025), soit un repli d'une année sur l'autre qui "illustre nos progrès dans le cadre du plan de réalignement des coûts", explique le groupe.

Et les dépenses de recherche et développement devraient atteindre entre 10,5 et 11,5 milliards en 2026 (entre 10 et 11 milliards attendus en 2025), en donnant notamment la priorité aux "domaines thérapeutiques prépondérants" et à plusieurs programmes cliniques provenant de Metsera, spécialiste des traitements anti-obésité.

Cette biotech américaine a fait l'objet en novembre d'une brève bataille de surenchères entre Pfizer, qui avait signé un accord en septembre pour cette acquisition, et le Danois Novo Nordisk qui a surpris avec une offre non sollicitée.

Pfizer a dû débourser quasiment le double de ce qui avait été décidé en septembre - valeur d'entreprise de près de 10 milliards, contre 4,9 milliards quelques semaines plus tôt - pour s'emparer de Metsera.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Pfizer progressait de 0,64%.