Mercosur-Le Parlement européen vote pour des contrôles renforcés sur les produits agricoles

Les députés européens participent à une session de vote au Parlement européen à Strasbourg

Le Parlement européen a voté mardi en faveur d'un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles prévues par l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et le marché commun sud-américain du Mercosur.

L'accord de libre-échange avait été présenté par la Commission européenne en septembre dernier pour approbation. Afin d'atténuer l'opposition, l'accord comprenait un mécanisme permettant de suspendre l'accès préférentiel du Mercosur à certains produits agricoles, tels que le boeuf, la volaille et le sucre.

Des enquêtes pouvaient avoir lieu si les volumes d'importation augmentaient de plus de 10% par an ou si les prix baissaient d'autant dans un ou plusieurs États membres de l'UE.

Le Parlement européen a cependant voté mardi en faveur d'un seuil de déclenchement plus bas de 5%, par rapport à une moyenne des importations sur trois ans, ainsi que pour des enquêtes plus courtes afin d'introduire des mesures de sauvegarde plus tôt.

Le Parlement souhaite également que des sauvegardes s'appliquent si les importations agricoles du Mercosur ne respectent pas les normes de production de l'UE, comme l'a demandé la France.

Ces changements signifient que les représentants du Parlement devront négocier un compromis avec le Conseil européen qui avait soutenu le chiffre de 10%. Ces négociations devraient débuter dès mercredi.

Le vote du Parlement européen intervient sur fond de durcissement du bras de fer entre Paris et Bruxelles sur l'accord UE-Mercosur.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait l'intention de se rendre au Brésil samedi pour signer l'accord, mais la signature requiert le soutien des membres de l'UE.

Paris a plaidé dimanche en faveur d'un report des échéances relatives à l'accord commercial, estimant que le texte n'est pas acceptable en l'état.

Alors que l'opposition de quatre pays de l'UE représentant 35% de la population bloquerait le projet, l'Allemagne et l'exécutif européen tentent de convaincre l'Italie, dont la position sur le sujet reste ambivalente, de soutenir l'accord commercial.

Le sujet sera à l'ordre du jour d'un conseil des dirigeants européens prévu jeudi et vendredi.

Si les dirigeants de l'UE ne parvenaient pas à s'entendre lors du sommet, l'accord avec le Mercosur serait "probablement mort", a déclaré mardi un responsable allemand.

(Rédigé par Philip Blenkinsop, version française Zhifan Liu et Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)