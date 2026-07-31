Le yen s'effondre alors que la Banque du Japon maintient ses taux – et le KOSPI signe sa meilleure journée

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31 juillet - Perspectives sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Gregor Stuart Hunter Quelle journée mouvementée! Les marchés asiatiques ont connu vendredi un rebond fulgurant après la chute vertigineuse des valeurs technologiques en début de semaine, tandis que le yen a repris sa descente, la Banque du Japon ayant décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés .

Le KOSPI sud-coréen .KS11 a bondi de pas moins de 17 %, tandis que Taïwan .TWII enregistrait des gains de plus de 7 % et que le Nikkei 225 japonais .N225 affichait une hausse de plus de 5 %, les investisseurs se ruant sur les actions des fabricants de puces électroniques, qui avaient été malmenées. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 4,7 %.

Malgré ces hausses record enregistrées vendredi, le KOSPI était toujours en passe de perdre près de 25 % en juillet, ce qui constituerait sa plus forte baisse mensuelle depuis la crise financière asiatique de 1997. Les marchés des changes, quant à eux, assimilaient les implications de l'intervention coordonnée sans précédent menée jeudi par les autorités monétaires japonaises et coréennes afin de renforcer leurs devises respectives face au dollar américain. Pour Tokyo, il s'agissait de la dernière d'une série d'interventions sur les marchés menées cette année par les autorités pour enrayer la chute du yen, mais c'était une mesure rare de la part de Séoul.

L'effet positif de cette intervention n'a pas duré longtemps pour le yen JPY= , qui a chuté vendredi à 160,69 après que le comité de politique monétaire de la Banque du Japon a maintenu ses taux inchangés, conformément aux attentes du marché. Le won a également perdu une partie de ses gains après avoir atteint dans la nuit son plus haut niveau en neuf mois. Les marchés boursiers ont suivi la tendance haussière de Wall Street jeudi, les contrats à terme e-mini sur l'indice S&P 500

EScv1 progressant de 0,3 % lors des échanges asiatiques, grâce aux résultats solides publiés par Amazon AMZN et Sony

6758.T pendant la séance de Tokyo , bien qu'Apple

AAPL.O ait prévu une croissance de son chiffre d'affaires inférieure aux estimations des analystes , en raison de difficultés liées à des goulots d'étranglement dans la fabrication de puces. Les géants coréens de la fabrication de puces, Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , ont emboîté le pas, enregistrant une forte hausse de près de 30 % vendredi.

En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens STXEc1 progressaient de 0,6 %, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 gagnaient 0,4 % et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 affichaient une hausse de 0,4 %.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés vendredi:

* Résultats d'entreprises: ExxonMobil XOM.N , AbbVie

ABBV.N , Chevron CVX.N , ITV ITV.L , NatWest NWG.L , Puma

PUMG.DE , Taylor Wimpey TW.L

* Événements économiques:

* Royaume-Uni: indices Nationwide des prix de l'immobilier pour juillet

* France: IPC préliminaire de juillet, prix à la production de juin

* Allemagne: Chômage pour juillet

* Zone euro: IPC, estimation rapide de l'IPCH pour juillet

* Adjudications de dette: Royaume-Uni: dette publique à 1 mois, 3 mois et 6 mois