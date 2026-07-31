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La vigilance orange pour orages s'ajoute à la canicule pour une dizaine de départements
information fournie par AFP 31/07/2026 à 11:59
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Dix départements du Centre et du Nord-Est, dont neuf sont déjà en vigilance orange pour canicule, sont en vigilance orange pour des orages ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Dix départements du Centre et du Nord-Est, dont neuf sont déjà en vigilance orange pour canicule, sont en vigilance orange pour des orages ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Dix départements du Centre et du Nord-Est, dont neuf sont déjà en vigilance orange pour canicule, seront en vigilance orange pour des orages pour la journée de vendredi, a annoncé Météo-France.

La situation est "fortement orageuse nécessitant une attention particulière en raison d'un risque important de phénomènes violents", note l'organisme, prévoyant "une première salve orageuse (avec des orages modérés) ce vendredi matin dans de nombreuses régions du sud-ouest au centre-est du pays".

Dans l'après-midi et la soirée, de nouveaux orages sont attendus. Ils pourront donner de fortes chutes de grêle (moyenne à grosse) et de fortes rafales de vent (de l'ordre de 100 km/h) sur le Centre-Est et le Nord-Est. Outre une importante activité électrique, ils s'accompagneront également d'intenses précipitations, prévient Météo-France, annonçant une "amélioration en cours de nuit".

La vigilance court jusqu'à minuit vendredi.

Mis à part l'Allier, les dix départements en vigilance orange orages (Ardèche, Haute-Loire, Loire, Puy-de-Dôme, Allier, Rhône, Saône-et-Loire, Ain, Jura, Doubs) font déjà partie des 21 départements placés en vigilance orange canicule dans un grand quart sud-est du pays.

La Gironde, touchée par un méga-feu, n'est concernée par aucune de ces deux vigilances.

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