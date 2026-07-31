Zone euro-L'inflation s'accélère à 2,9% sur un an en juillet

Des drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles
L'inflation dans la zone euro s'est légèrement accélérée en juillet, comme prévu, dépassant largement l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), selon les données préliminaires publiées vendredi par Eurostat.
L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 2,9% ce mois-ci, comme anticipé par les économistes interrogés par Reuters, après une lecture à +2,8% en juin.
Parmi les composantes de l'indice global, c'est l'énergie qui affiche la progression la plus marquée en juillet (10% contre 8,5% en juin), suivie par les services (3,3%, contre 3,2%).
Le protocole d'accord signé en juin entre Washington et Téhéran avait permis un ralentissement des prix le mois dernier, mais la reprise des hostilités dans le Golfe début juillet a de nouveau fait flamber le prix du pétrole et douché l'espoir de voir le marché de l'énergie revenir durablement à ses niveaux d'avant-guerre.
L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, ressort pour sa part à 2,5%, après 2,4% en juin.
Le consensus Reuters prévoyait une nouvelle progression à 2,4% ce mois-ci.
Ces chiffres pourraient renforcer encore davantage les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la BCE après l'été, les tensions persistantes au Moyen-Orient risquant de maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé.
L'institut de Francfort a maintenu son taux d'intérêt de référence inchangé à 2,25% ce mois-ci, après l'avoir relevé en juin, mais a laissé la porte ouverte à un relèvement en septembre.
Par ailleurs, les dernières données sur la croissance économique de la zone euro, publiées cette semaine, ont contribué à apaiser les craintes selon lesquelles une hausse des taux d'intérêt pourrait freiner l'activité, qui se montre relativement résistante malgré la situation géopolitique.
(Reportage Balazs Koranyi, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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