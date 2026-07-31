Zone euro-L'inflation s'accélère à 2,9% sur un an en juillet

Des drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

L'inflation dans la zone ‌euro s'est légèrement accélérée en juillet, comme prévu, dépassant largement l'objectif de ​2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), selon les données préliminaires publiées vendredi par Eurostat.

L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie ​à 2,9% ce mois-ci, comme anticipé par les économistes interrogés par Reuters, après une lecture à +2,8% ​en juin.

Parmi les composantes de l'indice ⁠global, c'est l'énergie qui affiche la progression la plus marquée en ‌juillet (10% contre 8,5% en juin), suivie par les services (3,3%, contre 3,2%).

Le protocole d'accord signé en juin entre Washington et Téhéran ​avait permis un ralentissement ‌des prix le mois dernier, mais la reprise des ⁠hostilités dans le Golfe début juillet a de nouveau fait flamber le prix du pétrole et douché l'espoir de voir le marché de l'énergie revenir ⁠durablement à ses ‌niveaux d'avant-guerre.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils ⁠de l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, ressort pour sa part ‌à 2,5%, après 2,4% en juin.

Le consensus Reuters prévoyait une ⁠nouvelle progression à 2,4% ce mois-ci.

Ces chiffres pourraient renforcer encore ⁠davantage les arguments ‌en faveur d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la BCE après ​l'été, les tensions persistantes au Moyen-Orient ‌risquant de maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé.

L'institut de Francfort a maintenu son ​taux d'intérêt de référence inchangé à 2,25% ce mois-ci, après l'avoir relevé en juin, mais a laissé la porte ouverte à un ⁠relèvement en septembre.

Par ailleurs, les dernières données sur la croissance économique de la zone euro, publiées cette semaine, ont contribué à apaiser les craintes selon lesquelles une hausse des taux d'intérêt pourrait freiner l'activité, qui se montre relativement résistante malgré la situation géopolitique.

(Reportage Balazs Koranyi, version française Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)