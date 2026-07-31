Saint-Gobain grimpe en tête du CAC 40 avec la croissance du CA et la reprise des volumes au T2

Le logo de Saint-Gobain est visible sur le bâtiment du siège social de l'entreprise, situé dans le quartier d'affaires de La Défense, à Courbevoie.

L'action Saint-Gobain grimpe en bourse ‌vendredi et se hisse en tête du CAC40, malgré une baisse du résultat opérationnel ​trimestriel du groupe la veille, les investisseurs ayant salué la croissance des ventes, la reprise des volumes et des perspectives optimistes sur le second semestre.

A la Bourse ​de Paris, vers 8h40 GMT, le titre avance de 7,5% à 81,76 euros, adossé à un gain ​de 0,79% pour l'indice français de référence ⁠au même moment.

Le chiffre d'affaires du géant français des matériaux de construction ‌pour la période d'avril à juin a affiché une hausse de 3,5% à 12,45 milliards d'euros, tirant l'ensemble du semestre, en ​hausse de 0,7%.

"Après un premier ‌trimestre marqué par l’impact de conditions climatiques défavorables dans ⁠l’hémisphère nord, le chiffre d’affaires à données comparables renoue avec la croissance au deuxième trimestre dans toutes les régions, y compris en volumes", a déclaré le groupe ⁠dans un communiqué.

Harry ‌Goad, analyste chez Berenberg, déclare jeudi dans une note être encouragé ⁠par l'amélioration de la croissance organique du chiffre d'affaires.

"Nous estimons que l'évolution continue ‌du portefeuille du groupe (qui, selon nous, est désormais davantage axée sur ⁠les acquisitions que sur les cessions) devrait favoriser la progression ⁠des marges à ‌moyen terme", ajoute-t-il.

"L'accélération de la croissance des volumes au deuxième trimestre et les hausses ​de prix réussies ont soutenu une ‌performance solide", salue pour sa part Matthew Donen, analyste chez Morningstar.

Le courtier souligne en particulier les hausses ​de prix mises en place par Saint-Gobain pour compenser la hausse des coûts, qui n'ont pas eu d'incidence sur les volumes.

"Nous prévoyons que la ⁠société sera en mesure d'atteindre un Ebitda supérieur à 15% au cours de l'exercice 2026", déclare Matthew Donen.

Saint-Gobain, qui a confirmé jeudi sa cible de marge d'Ebitda annuel, a par ailleurs précisé ses perspectives en ajoutant s'attendre à une croissance de ses ventes au cours du second semestre.

(Rédigé par Rihab Latrache et Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)