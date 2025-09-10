Le secteur de la technologie pèse sur le STOXX 600 en Europe, malgré le soutien d'Inditex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Inditex progresse après la reprise des ventes à l'approche de l'automne

*

Les valeurs technologiques pèsent sur l'indice principal, en tête des pertes sectorielles

*

L'indice de la défense atteint un niveau record alors que les tensions géopolitiques s'apaisent

*

Le STOXX 600 recule par rapport à son plus haut de près de deux semaines

(Refonte en fonction de la clôture des marchés, ajout de détails sur le marché) par Tristan Veyet et Johann M Cherian

Les actions européennes ont fait volte-face pour clôturer en baisse mercredi, l'impulsion donnée par le géant espagnol de la mode rapide Inditex ayant été contrebalancée par un recul des valeurs technologiques.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en baisse de 0,05% à 552,12 points.

Inditex ITX.MC a grimpé de 6,4% après que la société ait déclaré que les ventes avaient repris entre le 1er août et le 8 septembre après des mois de faible demande. Ces gains ont permis à l'indice de référence espagnol .IBEX de progresser de 1,25 % pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines, tandis que le sous-indice du commerce de détail du STOXX 600 .SXRP a progressé de 1,4 %.

L'indice européen de l'aérospatiale et de la défense

.SXPARO , qui a progressé de 1,44 % pour atteindre un niveau record, a apporté un soutien supplémentaire au STOXX 600. Les incertitudes géopolitiques se sont aggravées après que la Pologne a abattu des drones qui avaient pénétré dans son espace aérien lors d'une attaque russe généralisée dans l'ouest de l'Ukraine.

Les gains globaux ont été supprimés par la technologie

.SX8P , qui a été le secteur le moins performant de la journée, chutant de 1,65% et mettant fin à une série de cinq jours de hausse - la plus longue depuis trois mois.

"Il s'agit peut-être simplement d'un cas de suivi du thème général où nous voyons des actions plus cycliques surperformer les poids lourds de la technologie", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Les actions de Travel and Leisure .SX8P ont chuté de 1,4 %.

L'indice de référence britannique FTSE 100 .FTSE et l'indice allemand DAX .GDAXI ont baissé respectivement de 0,2 % et de 0,4 %.

Le CAC 40 .FCHI a augmenté de 0,15 % après que le président Emmanuel Macron a nommé la loyaliste et ancienne ministre de la Défense Sébastien Lecornu au poste de Première ministre mardi, le cinquième en moins de deux ans.

Les derniers gouvernements du pays ont eu du mal à s'unir sur les plans de maîtrise des dépenses fiscales alimentées par la dette, et les investisseurs se préparent au verdict de Fitch sur la note de crédit du pays vendredi.

S&P Global, quant à elle, a déclaré que la nomination d'un nouveau Première ministre français ne résoudra guère les problèmes budgétaires du pays et l'incertitude de l'environnement politique.

M. Lecornu est chargé de faire adopter le budget 2026 par le Parlement afin de donner le coup d'envoi aux efforts visant à réduire le déficit le plus important de la zone euro.

"L'Europe elle-même est très fragmentée et tout nouveau Premier ministre, tout nouveau président sera fortement examiné sur la manière dont il tente de créer un environnement plus unifié", a ajouté M. Hathorn de Capital.com.

Novo Nordisk NOVOb.CO a augmenté de 3,6 % après que la société danoise ait déclaré qu'elle pourrait supprimer environ 11,5 % de ses effectifs alors qu'elle lutte pour rester compétitive sur le marché des médicaments amaigrissants.

Le propriétaire de Primark, Associated British Foods

ABF.L , a chuté de 13,3 % - sa plus forte baisse en une journée depuis neuf ans - après avoir averti que les ventes sous-jacentes diminueraient au cours du second semestre.

La société Fintech Nexi NEXII.MI a chuté de 9,5 % après que Barclays a réduit son objectif de prix sur le titre, citant les risques croissants pour son marché domestique en raison des changements industriels en cours et des concurrents de nouvelle génération.

La décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne est attendue jeudi, les économistes ne prévoyant aucune modification des taux, mais l'attention se portera plutôt sur la publication des données relatives à l'inflation aux États-Unis.

(1 $ = 6,3725 couronnes danoises)