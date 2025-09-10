 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 759,00
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

"Bloquons tout": des dizaines de milliers de manifestants, des tensions mais pas de paralysie
information fournie par AFP 10/09/2025 à 19:58

Manifestation du mouvement de protestation « Bloquons tout », Place de la République à Paris, le 10 septembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )

Manifestation du mouvement de protestation « Bloquons tout », Place de la République à Paris, le 10 septembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )

Contre l'austérité, les "inégalités" et le "déni" démocratique: la France a connu un 10 septembre sous tensions, avec des centaines d'actions et d'interpellations lors d'une mobilisation atypique, née sur les réseaux sociaux, dont l'ampleur a dépassé celle du 1er mai.

En fin d'après-midi, le ministère de l'Intérieur recensait 175.000 participants sur 812 actions - 550 rassemblements et 262 blocages - lors de cette journée "Bloquons tout" relayée depuis plusieurs semaines par des citoyens sur les réseaux et soutenue par la gauche, la CGT et Solidaires.

De Toulouse à Lille, en passant par Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Rennes, Paris : de nombreuses villes et métropoles ont vu défiler dès la matinée des cortèges fournis de manifestants, encadrés par des forces de l'ordre en nombre, avec une participation qui a dépassé par exemple celle recensée par les autorités lors du 1er mai 2025 (157.000 manifestants).

De nombreux manifestants bravaient encore la pluie dans la capitale en début de soirée, dans une ambiance festive place des Fêtes mais beaucoup plus tendue place de la République, où la police est intervenue vers 19h30, selon des journalistes de l'AFP.

"On veut des services publics qui fonctionnent, plus d'impôts sur les riches moins d'impôts sur les pauvres, une plus juste répartition des richesses", a clamé à Paris Jean-Baptiste, 30 ans et salarié dans le social.

Une manifestation dans le cadre du mouvement de protestation « Bloquons tout », à Rennes, le 10 septembre 2025 ( AFP / Damien MEYER )

Une manifestation dans le cadre du mouvement de protestation « Bloquons tout », à Rennes, le 10 septembre 2025 ( AFP / Damien MEYER )

"Je voudrais qu’il y ait une meilleure répartition de l’argent et aussi que les politiques donnent une meilleure image, surtout sur leurs dépenses qui semblent parfois indécentes", a expliqué à La Rochelle Christian, 59 ans, travailleur dans le service enfance-jeunesse d'une collectivité locale.

Outre le volet social, les manifestants pointaient également un "déni" démocratique: "Les politiques n'écoutent pas les urnes", selon Bastien, étudiant de 23 ans, qui a défilé à Rennes au milieu de 10.400 personnes, selon la préfecture.

- Immeuble en flammes -

Cette mobilisation venue des réseaux, dont certains aspects ont résonné avec le mouvement des Gilets jaunes il y a sept ans, survient au lendemain de la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon.

"Je n'en attends rien: c'est le même bord politique, la succession", a déploré à Nantes Mahault, une éducatrice spécialisée de 52 ans en grève.

Dans le cortège toulousain, qui a rassemblée "Gilets jaunes", syndicalistes, étudiants, salariés d' Airbus ou militants propalestiniens, soit 13.000 personnes selon la préfecture et 30.000 selon les organisateurs, les pancartes se voulaient plus explicites : "Bayrou c'est fait. Au suivant !", "Bye Bayrou", entre autres.

Un manifestant passe place Graslin à Nantes lors d'une manifestation dans le cadre du mouvement de protestation « Bloquons tout », le 10 septembre 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Un manifestant passe place Graslin à Nantes lors d'une manifestation dans le cadre du mouvement de protestation « Bloquons tout », le 10 septembre 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

"La nomination de Sébastien Lecornu est un mauvais signal qui risque de reproduire les mêmes causes produisant les mêmes effets (et) conduire à une nouvelle dissolution", a redouté en manifestation la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian.

M. Lecornu a lui promis "des ruptures sur le fond" et "pas que sur la forme".

- Rendez-vous le 18 -

Plusieurs rassemblements ont été émaillés d'incidents, de gaz lacrymogènes et d'arrestations. En fin d'après-midi, 473 personnes avaient été interpellées dont 203 à Paris, et 339 placées en garde à vue dont 106 à Paris, selon les derniers chiffres de Beauvau.

Dans le centre de la capitale, un incendie a endommagé la façade d'un immeuble, peut-être provoqué involontairement par une intervention policière, selon le parquet. A Rennes, un bus a été saccagé et incendié par des manifestants sur la roccade, a rapporté Star, le réseau de transports en commun de la ville. A Toulouse, une confrontation a éclaté entre de jeunes manifestants, parfois équipés de masques à gaz, lunettes de ski ou de natation, et les forces de l'ordre.

Dans un communiqué, le directeur général de RSF, Thibaut Bruttin, a regretté "d'apparents actes de brutalité commis des forces de l'ordre contre les journalistes qui couvrent les mouvements sociaux" et invité les journalistes "violentés" à se faire connaître.

Des manifestants du mouvement "Bloquons tout" près d'objets en feu sur le viaduc de Calix, le 10 septembre 2025 ( AFP / Lou BENOIST )

Des manifestants du mouvement "Bloquons tout" près d'objets en feu sur le viaduc de Calix, le 10 septembre 2025 ( AFP / Lou BENOIST )

Côté transport ferroviaire, la station Châtelet-Les Halles à Paris, noeud majeur du transit de la région Ile-de-France, a été fermée à la demande des forces de l'ordre. Idem pour son centre commercial - le plus fréquenté d'Europe selon la direction du site - qui a fermé ses portes.

Après cette journée, soutenue seulement par la CGT et Solidaires du côté des syndicats, l'intersyndicale appelle à son tour les salariés à la grève le 18 septembre.

"Cette mobilisation est un succès", a salué la CGT dans un communiqué, tandis que sa leader, Sophie Binet, a souhaité sur RTL que celle "du 18 le soit encore plus avec encore plus de manifestations et de grèves".

Budget France

Valeurs associées

AIRBUS
188,5600 EUR Euronext Paris +0,54%
RTL GROUP
35,800 EUR XETRA -2,05%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

16 commentaires

  • 18:54

    J'adore ces pancartes qui parlent de coupes budgétaires, quand le projet de budget de Bayrou prévoyait encore 30 milliards d'augmentation des dépenses publiques ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des fidèles prient à la mosquée d'Islah, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, devant laquelle une tête de cochon a été retrouvée, le 9 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Mosquées: les têtes de cochon déposées par des étrangers ayant quitté le territoire
    information fournie par AFP 10.09.2025 20:08 

    Une "volonté manifeste de provoquer le trouble": le parquet de Paris a indiqué mercredi que les têtes de cochon découvertes devant des mosquées ont été déposées par des étrangers ayant aussitôt quitté le territoire, une possible ingérence rappelant des précédents ... Lire la suite

  • Qui est Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre ?
    Qui est Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre ?
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 20:07 

    Venu de la droite, discret au point d'être quasi inconnu du grand public, Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre à 39 ans, est un compagnon de route du chef de l'Etat depuis 2017, devenu un rouage essentiel de la macronie. Portrait.

  • Toulouse: la police disperse des manifestants sur un rond-point
    Toulouse: la police disperse des manifestants sur un rond-point
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 20:03 

    Des manifestants qui bloquent un rond-point de Toulouse renvoient des gaz lacrymogènes en direction des policiers avant de se faire déloger par les forces de l'ordre, au matin d'une journée d'actions en France. IMAGES

  • Aux Etats-Unis, les Cubains craignent la fin de leur privilège migratoire
    Aux Etats-Unis, les Cubains craignent la fin de leur privilège migratoire
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 20:01 

    Les exilés cubains craignent de faire désormais les frais de la politique d'expulsion massive des migrants voulue par Donald Trump, alors que leur communauté bénéficie normalement depuis 1966 d'une loi migratoire plus favorable, le Cuban Adjustment Act.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank