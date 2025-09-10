Rencontre entre le prince Harry et le roi Charles III, une première en plus d'un an et demi

Le prince Harry à la sortie d'une visite dans un Centre d'études sur les blessures causées par les explosions, à Londres, le 10 septembre 2025 ( POOL / Suzanne Plunkett )

L'heure de la réconciliation a-t-elle sonné ? Le prince Harry et son père le roi Charles III se sont vus mercredi à Londres pour une rencontre brève mais inédite depuis plus d'un an et demi.

Le fils cadet du roi, qui a rompu avec sa famille depuis son départ pour les Etats-Unis en 2020 avec son épouse Meghan, a rejoint son père dans sa résidence londonienne de Clarence House en fin d'après-midi.

Charles et le duc de Sussex ont partagé un thé en privé, selon l'entourage royal. Contacté par l'AFP, le palais n'a pas immédiatement confirmé.

Le prince est arrivé dans une voiture noire vers 17H20 (16H20 GMT) puis est reparti un peu moins d'une heure plus tard, a constaté un journaliste de l'AFP.

Charles III, qui séjournait en Ecosse, avait lui été aperçu par des médias britanniques quittant une base militaire près de Londres, où il avait atterri en début d'après-midi mercredi.

Avant de s'entretenir avec son fils, il a présidé à Londres son conseil privé et rencontré un rescapé de l'Holocauste. Il doit repartir au château de Balmoral, sa résidence écossaise, dès jeudi.

Les deux hommes ne se sont pas vus depuis février 2024, quand Harry avait fait un déplacement express au Royaume-Uni après avoir appris que son père, âgé de 76 ans, souffrait d'un cancer, pour lequel il est toujours soigné.

A l'époque, leur rencontre, également à Clarence House, avait duré moins de trois quarts d'heure et Harry était reparti pour la Californie le lendemain.

Il est depuis revenu trois fois à Londres, sans son épouse Meghan, très critiquée au Royaume-Uni, ni leurs enfants, Archie et Lilibet, et sans rencontrer la famille royale.

- Spéculations -

Harry est arrivé lundi au Royaume-Uni pour une série d'engagements auprès d'associations caritatives qu'il soutient. Il s'était aussi recueilli sur la tombe de sa grand-mère la reine Elizabeth II, trois ans jour pour jour après son décès, le 8 septembre 2022.

Avant sa rencontre avec son père, il avait visité un centre de recherche dédié aux blessés dans des explosions, à l'Imperial College de Londres.

Depuis plusieurs semaines, les spéculations allaient bon train sur une éventuelle rencontre avec le roi.

Surtout depuis que le tabloïd Mail on Sunday avait révélé que le chargé de communication du roi, Tobyn Andreae, et la nouvelle responsable de la communication du prince, Meredith Maines, s'étaient rencontrés début juillet à Londres.

Le prince, âgé de 40 ans, avait confié en mai à la BBC qu'il "aimerait beaucoup (se) réconcilier avec (sa) famille".

"Je ne sais pas combien de temps il reste à mon père", avait ajouté le frère cadet de William, l'héritier de la couronne.

Depuis qu'il a renoncé à ses obligations royales et déménagé en 2020 en Californie avec sa femme Meghan, Harry s'en est pris publiquement à plusieurs reprises à la famille royale.

En mars 2021, il avait donné une interview explosive à la reine américaine du talk show Oprah Winfrey, insinuant que certains membres de la famille royale étaient racistes.

Le prince Harry à Londres, le 10 septembre 2025 ( POOL / Suzanne Plunkett )

Après une docu-série sur Netflix en décembre 2022, dans lequel il égratignait encore "la firme" - le surnom de la famille royale - il a publié ses mémoires, "Le Suppléant", début 2023, critiquant son frère William, sa belle-soeur Kate ou encore sa belle-mère Camilla.

Malgré son départ, il n'a pas coupé les ponts avec le Royaume-Uni, où il mène notamment une croisade judiciaire, au succès jusqu'ici mitigé, contre les tabloïds britanniques.

Il a aussi perdu un autre combat judiciaire pour obtenir une protection policière similaire à celle qu'il avait lorsqu'il était un membre actif de la famille royale.